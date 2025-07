Kupujesz przez internet? Na to musisz uważać

Zakupy przez internet są wygodne i często tańsze, ale mogą też być niebezpiecznie. Kupując w sklepach internetowych należy mieć się na baczności, również wtedy, kiedy (wydaje się Wam, że) robicie je w renomowanym sklepie.

Na co powinniście uważać, robiąc zakupy przez internet?

W internecie funkcjonuje mnóstwo sklepów, których nie sposób zliczyć. Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do ofert tych, które sprzedają produkty we wręcz niewiarygodnie niskich cenach, a do tego informują, że ta „okazja” wkrótce się skończy. Niestety często zdarza się, że to oszustwo albo w rzeczywistości klient otrzymuje produkt bardzo słabej jakości.

W przypadku mniej znanego (lub w ogóle) sklepu należy poszukać informacji na jego temat – sprawdzić adres i dane kontaktowe, a także zapoznać się z polityką dotyczącą wysyłki i zwrotów. Jeżeli takich danych nie ma na stronie lub są niepełne – to sygnał ostrzegawczy, który powinien zniechęcić Was do zakupu, ponieważ potem nie będziecie wiedzieć, u kogo dochodzić przysługujących Wam ustawowo praw.

W sieci można znaleźć również wiele sklepów internetowych, które wykorzystują polskobrzmiącą nazwę – jak imię i nazwisko lub miejscowość, dodając do niej słowo „moda” czy „butik”. Nierzadko funkcjonują one pod adresem identycznym jak adres istniejącej marki – różni się on jedynie literką czy ma dodatkowy znak, na przykład myślnik. W takich przypadkach od razu należy zrezygnować z zakupów, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie otrzymacie swojego zamówienia albo dostaniecie kiepskiej jakości podróbkę.

Na Facebooku i nie tylko często można natknąć się też na reklamy sklepów, które po wielu latach kończą działalność i w związku z tym wyprzedają towar. Także w tym przypadku należy podchodzić do ich oferty nieufnie, a najlepiej zrezygnować z zakupu, żeby potem nie żałować, gdy okaże się, że trzeba odesłać towar na swój koszt do Chin i nie ma pewności, że otrzymacie zwrot pieniędzy. Raczej nie będziecie bowiem zadowoleni z jakości tego, co do Was przyjdzie, jeżeli w ogóle to dostaniecie, bo takiej pewności nie ma.

Prawdziwą plagą jest również tzw. dropshipping, którego klienci sklepów internetowych często nie są świadomi. Mamy z nim do czynienia, kiedy sklep internetowy w rzeczywistości pełni rolę pośrednika, podczas gdy zamówienie faktycznie realizuje inny podmiot. Klienci mogą nie wiedzieć, od kogo kupują, a to istotne w przypadku chęci lub konieczności skorzystania z przysługujących im praw – może się bowiem okazać, że muszą odesłać towar do Chin na własny koszt.

Informacja o modelu działalności powinna być wyraźnie wskazana, lecz niestety często nie jest lub nie jest jednoznaczna przez sprzeczne komunikaty na stronie i w dokumentach. W przypadku wątpliwości można dopytać u źródła, choć brak jednoznacznych informacji powinien zniechęcić Was do kupowania w takim miejscu.

Co zrobić w sytuacji, kiedy zamówiony towar nie dotarł?

Jeżeli zrobicie już zakupy w sklepie internetowym i nie otrzymacie zamówienia, możecie skorzystać z procedury chargeback, dzięki której jeden z naszych Czytelników odzyskał 5000 tysięcy złotych, kiedy nie otrzymał zamówionego smartfona. Można się na nią powołać tylko wtedy, kiedy płatność została dokonana kartą, dlatego warto rozważyć płatność za zakupy w sieci właśnie kartą.

Oczywiście możecie też składać reklamację w sklepie, jednak w przypadku, gdy zrobiliście zakupy w „oszukańczym” lub u pośrednika, dochodzenie swoich praw może być utrudnione. Właśnie dlatego wybierajcie te, których wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości. Może czasami zapłacicie więcej, ale za to zaoszczędzicie sobie nerwów, a to zdecydowanie jest warte poświęcenia „kilku” złotych.

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postepowanie wyjaśniające, sprawdzające mechanizmy publikacji reklam w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz na wielu stronach podmiotów współpracujących z Google. Urząd weryfikuje, jaki jest nadzór nad publikowanymi treściami, ponieważ nieuczciwi przedsiębiorcy często korzystają z profilowania reklam i sponsorowanych postów, by zwiększyć prawdopodobieństwo, że użytkownik wejdzie na ich stronę.

Sprawdźcie też koniecznie, na co uważać, korzystając z internetu i jakie sposoby stosują oszuści oraz przestępcy.