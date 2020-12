Płatności zbliżeniowe SwatchPAY! dostępne dla użytkowników wybranych zegarków marki Swatch

Mieszkańcy Polski uwielbiają płacić zbliżeniowo. Robią to przede wszystkim kartami płatniczymi, ale coraz częściej wykorzystują do tego również systemy mobilne, jak Apple Pay i Google Pay. Teraz wachlarz możliwości się powiększył o SwatchPAY!, który jest dostępny dla posiadaczy wybranych zegarków marki Swatch.

Płatności zbliżeniowe są szalenie wygodne – wystarczy zbliżyć kartę płatniczą do terminala i to wszystko. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, iż nie trzeba wpisywać kodu PIN, jeśli wartość transakcji nie przekracza 100 złotych.

Płatności zbliżeniowe SwatchPAY! dostępne dla użytkowników zegarków marki Swatch

Płatności zbliżeniowe SwatchPAY! do tej pory były dostępne w Chinach, Szwajcarii i jeszcze kilku innych krajach w Europie, ale od teraz mogą z nich korzystać również klienci z Polski.

źródło: Swatch

Podczas płatności wykorzystywana jest technologia zbliżeniowa NFC, ale – co ciekawe – energia, potrzebna do przeprowadzenia całego procesu, pobierana jest z… terminala płatniczego. Przebiega on jednak dokładnie tak samo, jak w przypadku plastikowych kart – wystarczy zbliżyć zegarek do terminala, a w przypadku transakcji na kwotę powyżej 100 złotych dodatkowo potwierdzić kodem PIN.

Kartę płatniczą można powiązać z zegarkiem w dowolnym sklepie firmowym marki Swatch lub online – producent deklaruje, że zajmuje to maksymalnie kilka minut i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ponadto klienci mogą w każdym momencie włączyć i wyłączyć funkcję SwatchPAY! w dedykowanej aplikacji, zainstalowanej na smartfonie bądź tablecie.

Funkcja płatności zbliżeniowych SwatchPAY! jest dostępna w 15 modelach zegarków marki Swatch. Można je kupić w sklepach firmowych oraz oficjalnym sklepie internetowym. Najtańszy kosztuje 370 złotych, a zatem zdecydowanie mniej niż smartwatch, a na dodatek w jego przypadku nie ma obawy, że się rozładuje i nie będzie można zapłacić. W dodatku producent ma w ofercie propozycje zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Na tę chwilę płatności zbliżeniowe są dostępne jedynie dla klientów Alior Banku i Getin Banku, którzy posiadają kartę, wydaną przez organizację Mastercard. Można mieć nadzieję, że w przyszłości lista partnerów się wydłuży, ponieważ aktualnie jest ona wyjątkowo krótka.