Składane smartfony cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów, szczególnie że dość często pojawiają się promocję, dzięki którym można kupić je taniej. Tak, jak teraz Galaxy Z Fold 3, którego cena spadła o 800 złotych względem ceny regularnej.

Reklama

Promocja: Samsung Galaxy Z Fold 3 taniej o 800 złotych

Apple wciąż przygląda się segmentowi składanych smartfonów, podczas gdy Samsung robi wszystko, aby spopularyzować tego typu urządzenia wśród klientów. Regularnie pojawiają się promocje na modele z serii Galaxy Z, a teraz topowego Z Fold 3 można kupić o 800 złotych taniej niż do tej pory.

Co ważne, promocja obejmuje obie konfiguracje, tj. zarówno tę z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, jak i wersję z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. W momencie premiery kosztowały one – odpowiednio – 8299 złotych i 8799 złotych, natomiast teraz można kupić je m.in. w sklepie Media Expert za – odpowiednio – 7499 złotych i 7999 złotych.

Reklama

Mimo że to nie są rekordowo niskie ceny, bo z takimi mieliśmy do czynienia w Black Friday 2021, to aktualnie w oficjalnej polskiej dystrybucji nie da się kupić tego składanego smartfona w niższej cenie. Dodatkową zachętą jest możliwość rozłożenia spłaty Galaxy Z Fold 3 na raty – na przykład sklep Media Expert oferuje opcję spłacenia urządzenia w 20 nieoprocentowanych ratach (20×0%), a na dodatek płatność pierwszej raty zostanie odroczona o pół roku.

8.5 Ocena

Topowy, składany smartfon producenta z Korei Południowej będzie sprzedawany w obniżonej cenie do najbliższej niedzieli, tj. 16 stycznia 2022 roku, lub do wyczerpania zapasów. Jednocześnie do końca stycznia w sklepie Media Expert trwa promocja, w ramach której klient przy zakupie dowolnego smartfona może dokupić słuchawki z rabatem nawet do 40%. Do wyboru są trzy modele:

MOTOROLA VERVEBUDS 120 TRUE WIRELESS CZARNY,

MOTOROLA VERVEBUDS 120 TRUE WIRELESS BIAŁY,

JBL WAVE 200 TWS DOUSZNE CZARNE.

Regulamin promocji „Kup dowolny smartfon i otrzymaj do 40% rabatu na wybrane słuchawki!” (PDF)

A skoro już o słuchawkach mowa, to w niższej cenie możecie również kupić w sklepie Media Expert słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Pro – za 699,99 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, srebrna i fioletowa. To aktualnie najniższa cena w oficjalnej, polskiej dystrybucji.