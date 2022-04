Dzięki tej aplikacji Twój iPad stanie się tabletem graficznym dla Windowsa

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rysik Apple Pencil to dopracowane narzędzie, które wznosi kreatywną pracę z iPadem na niezwykle wysoki poziom. A co, gdyby taki zestaw wykorzystać na PC? Dotychczas pozostawało to w sferze marzeń, ale teraz można przetestować w praktyce. Dzięki Astropad Studio iPad staje się tabletem graficznym dla Windowsa.

Astropad Studio wspiera Windowsa

Ci, którzy lubią kreatywną zabawę z Apple Pencil, z pewnością znają również Astropad Studio. Oprogramowanie to pozwala bowiem na przeniesienie aplikacji Mac na iPada. W ten oto sposób baza aplikacji do tworzenia znacząco się powiększa.

Od teraz jednak Astropad Studio oficjalnie wpiera również Windowsa. Oznacza to, że można używać aplikacji komputerowych na iPadzie jak na tablecie graficznym. Aplikacja przede wszystkim umożliwia szybszą i wydajniejszą pracę – szczególnie tą kreatywną.

Od teraz aplikacja Astropad Studio wpiera również system Windows (źródło: Astropad)

Zasada działania programu jest dość prosta. Wszystko opiera się na dublowaniu ekranu na iPada, zachowując jednak bardzo niskie opóźnienia. Mirroring obrazu odbywa się w 60 FPS i działa przez USB lub bezprzewodowo przez Wi-Fi. Niskie opóźnienia możliwe są dzięki autorskiej technologii LIQUID, która oferuje nawet do 4 razy mniejsze opóźnienia niż AirPlay od Apple.

Siłą Astropad Studio jest przede wszystkim pełna kompatybilność sprzętowa. Oznacza to, że wszelkie klawiatury, ekran dotykowy, rysik i inne akcesoria działające z iPadem są obsługiwane natywnie, więc praca wygląda, jakby odbywała się bezpośrednio na tablecie Apple.

Widać zatem wyraźnie, że twórcy postawili na wygodę. Praca z aplikacją ma być niemal nieodczuwalna, a użytkownik ma mieć wrażenie, jakby pracował na natywnej aplikacji. Dzięki wielu autorskim rozwiązaniom i optymalizacjom, programistom udało się osiągnąć naprawdę satysfakcjonujące rezultaty.

Aplikację można wypróbować za darmo przez pierwsze 30 dni. Następnie należy wykupić abonament kosztujący 12 dolarów miesięcznie lub 79,99 dolarów rocznie. Nie jest tanio, ale artyści i twórcy zyskują naprawdę ciekawe i potężne narzędzie, które wzniesie poziom ich pracy jeszcze wyżej.