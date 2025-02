Ta konsolka to trochę cegła, a trochę Nokia N97

Przenośne konsole najczęściej przyjmują dwie formy – jednolita obudowa lub składany korpus z wyświetlaczem na górnej części. Sugar Cubes N97 Elite stawia na rzadko widywaną konstrukcję, która może kojarzyć się z Nokią N97.

Nokia N97 – mobilne biuro z 2009 roku

Dobra, a teraz bez patrzenia na Wikipedię – pamiętacie Nokię N97? Telefon wydany w czasach raczkującego Androida, jednak oparty na Symbian OS, reklamowany był przez producenta jako mobilny komputer. Oferował procesor o taktowaniu 434 MHz, 128 MB RAM, a do przeglądania treści służył 3,5 calowy ekran o rozdzielczości 640×360.

Jako że mowa o telefonie sprzed prawie 16 lat, który kreował się na urządzenie premium, nie zabrakło na pokładzie fizycznej klawiatury. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczyło odsunąć górny korpus z ekranem, który wędrował do tyłu i lekko odchylał się w kierunku użytkownika. Podobny patent można było spotkać również w konsoli PSP Go czy smartfonie Sony Xperia Play, choć w obu przypadkach ekran niespecjalnie zmieniał swoje pochylenie.

Jak widać po Sugar Cubes N97 Elite, niektóre pomysły są wiecznie żywe – wystarczy zaadaptować je do nowych zastosowań.

Specyfikacja Sugar Cubes N97 Elite

Patrząc od boku na zamkniętą kieszonkową konsolę, mam w głowie tylko jedno – komuś tu przydałaby porządna kuracja odchudzająca. Sugar Cubes N97 Elite jest całkiem gruby, co może niekorzystnie wpływać na jego handheldową poręczność i wygodę w użytkowaniu. Niepokój budzi również zestaw guzików widoczny po odsunięciu ekranu – jednolity kolor przycisków ze słabo widoczną legendą i D-pad wpisany w koło bez jakiejkolwiek gałki analogowej – coś czuję, że ogrywanie niektórych tytułów na tym może być prawdziwą udręką.

Sugar Cubes N97 Elite (Źródło: bilibli)

Od strony technicznej nie jest to diabeł w konsolowej skórze – producent zastosował układ mobilny Snapdragon 855+ który święcił tryumfy we flagowych smartfonach sześć lat temu. Bardziej współcześnie prezentuje się natomiast 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Do skorzystania z najpopularniejszych emulatorów więcej do szczęścia nie potrzeba. W N97 Elite zastosowano też ekran o przekątnej 4,7 cala, jednak firma nie podaje jego parametrów. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android.

Materiały wideo publikowane na platformie bilibili zdradzają, że urządzenie od roku krążyło po Chinach w formie prototypów, a Sugar Cubes dopiero rozpoczyna właściwą sprzedaż konsoli. Cenę za N97 Elite ustalono na poziomie 1499 juanów, czyli równowartość ~825 złotych, a całość ma zostać opłacona w formie crowdfundingu.

Nie wiadomo, czy urządzenie trafi do szerszej dystrybucji, jednak dla fanów Anberniców i tym podobnych zdobycie konsoli nie powinno być dużym problemem.