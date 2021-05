Nintendo Switch nie bierze jeńców. Sprzedaż najnowszej konsoli Japończyków wyprzedziła już nawet GameBoy Advance!

To wręcz niewiarygodne, jaką popularnością wśród graczy na całym świecie cieszy się Nintendo Switch. Konsola Japończyków to prawdziwy hit, który w zeszłym kwartale zaliczył nawet lepszą sprzedaż niż debiutujące nie tak dawno PlayStation 5!

Nintendo Switch kupiło już 84,59 mln osób!

Niezwykle imponuje mi to, że po takiej porażce, jakim była konsola Nintendo Wii U, japońskiej korporacji udało się w końcu wyjść na prostą. Chociaż to chyba mało powiedziane, bo Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite to prawdziwe kury znoszące złote jaja dla firmy, bowiem na całym świecie obydwie te konsole sprzedały się już w nakładzie 84,59 mln sztuk!

źródło: Nintendo

Jak na konsolę, która zadebiutowała zaledwie lekko ponad 4 lata temu, to fantastyczny wynik! Już teraz Nintendo Switch wyprzedza swojego pradziadka GameBoya Advance (81,51 mln) o ponad 3 miliony sprzedanych sztuk. Aż strach zatem pomyśleć, na jakim poziomie zatrzyma się sprzedaż Nintendo Switch za parę lat. Tym bardziej, że premiera niezapowiedzianej jeszcze oficjalnie wersji „Pro” najprawdopodobniej dodatkowo podbije ten wynik.

Sprzedaż gier na Nintendo Switch również kwitnie

To jednak nie koniec świetnych informacji dla japońskiej korporacji – sprzedaż gier na „Pstryczku” również jest więcej niż zadowalająca. Ogólne przychody z oprogramowania wzrosły o prawie 37% w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku. Łącząc to ze świetną sprzedażą samej konsoli, Nintendo może pochwalić się rekordowymi w swojej historii przychodami – ponad 6 mld (!!!) dolarów!

fot. Konrad Pisula / Tabletowo.pl

Z podanych danych jednoznacznie również wynika, że posiadacze Nintendo Switch kupują znacznie więcej gier niż użytkownicy Nintendo 3DS w podobnym okresie życia obydwu konsol. To także świetne informacje dla Nintendo, które dają firmie świetlane perspektywy, tym bardziej, że przed nami jeszcze wiele świetnych gier ekskluzywnych od Japończyków.

Na ten moment TOP 10 najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch na ten rok prezentuje się następująco:

Animal Crossing: New Horizons – 20,85 mln Mario Kart 8 Deluxe – 10,62 mln Super Mario 3D All-Stars – 9,01 mln Ring Fit Adventure – 7,38 mln Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 5,59 mln Super Smash Bros. Ultimate – 5,01 mln The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 4,86 mln Super Mario Party – 4,69 mln New Super Mario Bros. U Deluxe – 3,84 mln Pokémon Sword and Shield – 3,73 mln

Jak zatem widać, zarówno sprzedaż samej konsoli, jak i gier na nią nie zwalnia, a wręcz nabiera tempa. Jest w tym pewnie spora zasługa tego, że PlayStation 5 i Xbox Series X nadal mają spore problemy ze swoją dostępnością w sklepach, na czym przenośna konsola Nintendo zyskuje.