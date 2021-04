Nie możesz kupić PlayStation 5 lub RTX 3070? Może być to wina części wartej… 1 dolara!

Nie jest żadną tajemnicą, że obecnie kupno PlayStation 5 i nowych kart graficznych od NVIDIA graniczy z cudem – chyba że skusimy się na wygórowane oferty na urządzenia z „drugiej ręki”. Zapowiada się, że ta sytuacja nieprędko się zmieni. Dlaczego? Winny jest m.in. pewny mały i tani komponent…

Niedostępność PlayStation 5 i kart NVIDIA – znamy jednego z winowajców

Powodów tych niespodziewanych problemów z dostępnością konsol nowej generacji (głównie PlayStation 5) oraz nowych kart graficznych NVIDIA i AMD jest sporo. Jednym z głównych jest popyt – wszystkie z tych urządzeń cieszą się ogromną popularnością, przez co w ekspresowym tempie znikają z półek sklepowych, a fabryki nie zdążają wyprodukować odpowiedniej liczby komponentów.

Nie jest to jednak jedyny czynnik. Według informacji dostarczonych przez portal Bloomberg, jednym z winowajców obecnego stanu na rynku elektroniki jest… stosunkowo tani sterownik do ekranów. Ten mały i prosty komponent kosztuje około 1 dolara, ale jest niezbędny w produkcji konsol nowej generacji i kart graficznych. Niestety, popyt znacząco przewyższa podaż i producenci długo czekają na dostawy.

PlayStation 5 Digital Edition (źródło: Sony)

Problemem jest również brak układów, służących do zarządzania energią. Co ciekawe, to także jest tani element, którego cena jest mniej więcej taka sama, jak wspomnianego przed chwilą sterownika do ekranów. Czemu tak proste i tanie komponenty są obecnie tak trudno dostępne?

Powodów jest kilka, ale głównymi – według m.in. Bloomberga – są przestarzałe linie produkcyjne, na których powstają tego typu części. Co gorsza, ich właściciele podobno nie planują ich modernizować i ulepszać w najbliższym czasie.

NVIDIA RTX 3060 (źródło: NVIDIA)

Oprócz tego wymienić można również pandemię SARS-CoV-2. Producenci sprzętu spodziewali się, że przez światowy kryzys spowodowany COVID-19, ludzie będą kupować znacznie mniej produktów. W praktyce okazało się, że jest zupełnie na odwrót.

Czy zatem można liczyć, że coś się zmieni w najbliższym czasie, jeśli chodzi o dostępność PlayStation 5 i nowych RTX-ów? Prawdopodobnie nie – problemy z dystrybucją tych urządzeń (jak i innych, takich jak chociażby Xbox Series X) mogą potrwać nawet do końca tego roku, choć niewykluczone, że nawet dłużej…