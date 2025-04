Premiera Anbernic RG557. Jest drożej, ale i tak taniej, niż zakładano

Anbernic RG556 od momentu premiery stanowił przykład dobrej i niedrogiej konsoli z Androidem. Teraz jesteśmy już pewni na sto procent, że RG557 będzie jeszcze lepszy. Co się jednak tyczy ceny…

Specyfikacja Anbernic RG557

Nowa konsola nie wniesie nowej jakości w kwestii ekranu – ponownie w sprzęcie wykorzystano panel AMOLED o przekątnej 5,48 cala, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Podobnie sprawy mają się z akumulatorem – pozostawiono na ogniwo o pojemności 5500 mAh, na szczęście teraz ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 28 W.

Największy i zauważalny skok można jednak napotkać w kwestii czystej wydajności RG557. Zgodnie z przewidywaniami, konsola została wyposażona w układ mobilny Dimensity 8300. To SoC z wyższej półki, który ma już kilka lat na karku, jednak w porównaniu z chipsetem zastosowanym w RG556 można śmiało mówić o deklasacji. W operacjach opartych na CPU, układ MediaTeka wypada o 73% lepiej od Unisoc T820 – w kwestii GPU różnica jest jeszcze większa i w przypadku testu 3D Mark Sling Shot Extreme sięga nawet 462 procent na korzyść Dimensity 8300.

Anbernic RG557 (źródło: Anbernic | YouTube)

Anbernic RG557 to także większe i szybsze kości RAM 12 GB LPDDR5X oraz wbudowana pamięć UFS 4.0 o pojemności 256 GB. Od strony łączności pojawiło się wspracie dla Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

W porównaniu z modelem RG556, nowy model prezentuje się następująco:

Anbernic RG557 Anbernic RG556 Wyświetlacz AMOLED, 5,48 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania 60 Hz AMOLED, 5,48 cali, Full HD, częstotliwość odświeżania 60 Hz CPU MediaTek Dimensity 8300 Unisoc T720 GPU Arm Mali G615 MC6 Arm Mali G57 MP4 RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR4X Pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 4.0 128 GB UFS 2.2 Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Akumulator 5500 mAh, ładowanie 28 W 5500 mAh OS Android 14 Android 13 Wymiary 223 x 89 x 15 mm 223 x 90 x 15 mm Waga 347 g 331 g

Ile kosztuje Anbernic RG557?

Producent oferuje konsolę w dwóch kolorach: białym i półprzezroczystym fioletowym. Zakulisowe informacje podawały sprzeczne informacje – z jednej strony konsola miała kosztować ok. 210 dolarów (~770 złotych), a z drugiej mogła paść ofiarą wojny celnej USA i otrzymać metkę z ceną w okolicach 490 dolarów (~1840 złotych). Okazuje się, że w obu przypadkach nie trafiono w sedno.

Anbernic RG557 (źródło: Anbernic | YouTube)

Anbernic RG557 na oficjalnej stronie producenta kosztuje w przedsprzedaży 234,99 dolarów (~885 złotych). Po 28 kwietnia cena wzrośnie natomiast do 249,99 dolarów (~940 złotych). Patrząc zarówno na to, co oferował poprzednik, jak i na konkurencję w postaci Retroid Pocket 5, konsola wydaje się rozsądnie wyceniona.