Super sprawa – oddajesz smartfon Samsunga do serwisu, ale twoje dane są bezpieczne!

Rzeczą rozsądną jest wykonanie kopii zapasowej danych urządzenia mobilnego, które oddajemy do serwisu. Są jednak naprawy, które nie wymagają czyszczenia pamięci. Jak wtedy ochronić swoje zdjęcia i pliki? Samsung ma na to sposób.

Tryb konserwacji w Samsungu

Choć większość producentów smartfonów woli unikać tego tematu, to nie da się przed nim uciec. Telefony się psują, i to na potęgę. Często sami bardzo mocno się do tego przyczyniamy – wystarczy rzucić okiem na raporty dotyczące przyczyn pojawiania się smartfonów w serwisach. Koniec końców, wielu z nas stanie kiedyś przed koniecznością oddania kieszonkowego sprzętu do naprawy. I co wtedy?

Bardzo przezornym krokiem jest wykonanie kopii zapasowej danych znajdujących się w smartfonie – tak na wszelki wypadek. Co jednak, gdy prace serwisowe nie będą musiały obejmować czyszczenia pamięci? Jak zapobiec sytuacji, w której serwisant zyskuje dostęp do naszych prywatnych zdjęć czy wiadomości?

Samsung przewidział taką sytuację i ogłosił wdrażanie Trybu Konserwacji (Maintenance Mode) w smartfonach Galaxy. Jak to działa?

Na smartfonie pojawi się nowa opcja w Ustawieniach. W sekcji Pielęgnacja baterii i urządzenia znajdziemy Tryb Konserwacji. Za jego pomocą utworzymy w telefonie osobne konto, z którego serwisant będzie mógł korzystać podczas pracy ze smartfonem. Nie tylko nie będzie mógł on podejrzeć naszych zdjęć czy wiadomości, ale zyska nawet dostępu do listy zainstalowanych aplikacji.

W serwisie nadal będzie można pobrać na urządzenie dodatkowe oprogramowanie ze sklepu Galaxy Store (na przykład aplikacje diagnostyczne), ale zostaną one usunięte po zakończeniu działań naprawczych.

Właściciel smartfona, po ponownym przejęciu naprawionego urządzenia, będzie mógł wyłączyć Tryb Konserwacji za pomocą uwierzytelnienia swojej tożsamości.

Kiedy na smartfonach Galaxy?

Tryb Konserwacji, jako nowa funkcja ochrony prywatności, była testowana w lipcu przez Samsunga na smartfonach Galaxy S21 w Korei Południowej. Ponieważ testy przebiegły pomyślnie, wprowadzono ją w Chinach we wrześniu 2022 roku, a teraz jest ona wdrażana globalnie na urządzeniach Galaxy z zainstalowanym One UI 5. W praktyce oznacza to, że otrzymają ją posiadacze smartfonów z serii Galaxy S22.

Jak obiecuje Samsung, lista modeli, które otrzymają Tryb Konserwacji będzie się sukcesywnie powiększać – zapewne w miarę upowszechniania nowej wersji nakładki systemowej One UI 5.