Windows 7 to żywy trup, ale Google Chrome będzie działać na nim jeszcze przez rok

Microsoft zakończył wspieranie systemu Windows 7 na początku ubiegłego roku. Jest jednak pewna grupa użytkowników, która wciąż go używa. Z tego powodu Google pozwoli, by Chrome działał na takich konfiguracjach do 2023 roku.

Google Chrome wspierany na Windows 7

Oficjalnie, Microsoft zakończył wspieranie systemu Windows 7 z dniem 14 stycznia 2020 roku. Klienci biznesowi i korporacyjni mogą liczyć na dodatkowe aktualizacje bezpieczeństwa aż do stycznia 2023 roku, ale nie dłużej.

Windows 7 to (jeszcze) żywa legenda

W ślad za Microsoftem, podążają twórcy przeglądarek internetowych. Deweloperzy z Redmond zapowiedzieli już, że Internet Explorer 11 zostanie odłączony od użytku 15 czerwca 2022 roku (niezależnie od wykorzystywanego systemu). Z kolei Microsoft Edge przestanie działać 15 stycznia 2023 roku – oczywiście tylko w wygaszanym Windowsie 7. W Windows 10 i Windows 11, Edge ma się doskonale.

Dni Google Chrome w Windows 7 także są policzone. Zespół odpowiedzialny za rozwój przeglądarki przekazał już wcześniej, że wsparcie dla Chrome’a na tym systemie zakończy się w połowie stycznia 2022 roku. Najwyraźniej jednak dokonano rewizji tego planu, skoro na blogu Google pojawiła się aktualizacja, przekazująca, że wsparcie zostało przedłużone do 15 stycznia 2023 roku – a więc do czasu, aż Microsoft będzie doglądał Windowsa 7.

Przedłużenie wsparcia Google Chrome dla oficjalnie wygaszanego systemu oznacza tylko jedno: oprogramowanie jest zainstalowane na wystarczająco dużej liczbie terminali, by firma zaprzątała sobie tym głowę.

Inni producenci przeglądarek deklarują podobny okres zapewniania aktualizacji zabezpieczeń i poprawek dla swoich programów na Windows 7. Mozilla, choć jeszcze nie podała żadnych terminów, raczej nie odetnie użytkowników Firefoksa od krytycznych update’ów – a na pewno nie w najbliższym czasie.

Kto na sali jeszcze korzysta z poczciwego Windowsa 7?