Starter Play zarejestrujesz w domu. Szybciej i wygodniej

Teoretycznie jest wygodna i bezproblemowa, bo można jej dokonać nawet w każdym sklepie z pewnym bezogonowym płazem w nazwie, a w całym kraju mamy ich ponad 11 tysięcy. Z drugiej strony stacjonarna rejestracja startera – bo o niej mowa – może być nieco uciążliwa. Być może ucieszy Cię więc informacja, że od teraz numer w sieci Play zarejestrujesz także online.

Rejestracja starteru Play teraz także online – poprzez bankowość elektroniczną

Kupując starter w sklepie, nie musisz go od razu rejestrować. Możesz wrócić do domu i na komputerze wejść na stronę rejestracja.play.pl albo uruchomić aplikację Play24 na smartfonie. W jednym i drugim miejscu znajdziesz przycisk do rejestracji. Co dalej?

W kolejnym kroku trzeba będzie wprowadzić numer telefonu oraz kod PUK – jedno i drugie znajdziesz na starterze. Następnie musisz już tylko potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu wykorzystasz mojeID, czyli system, w którym przekazujesz dane osobowe poprzez bankowość elektroniczną.

Źródło: Blog Play

Aktualnie z systemu mojeID mogą korzystać klienci następujących instytucji: Alior Bank, Bank Pekao, BNP Paribas, BOŚ Bank, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Credit Agricole, ING, Inteligo, Kasa Stefczyka, mBank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, Santander, Velo Bank oraz grupy BPS i SGB.

System mojeID wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa, więc bezpieczny jest także cały proces rejestracji. W dodatku jest też szybki i wygodny, bo możesz go dokonać w optymalnym dla siebie momencie.

Z rejestracji online można skorzystać przy zakupie startera Play, ale też wirtualnego operatora należącego do tej samej sieci – Virgin Mobile. Wszystko odbywa się wówczas w dokładnie ten sam sposób i przy użyciu tych samych narzędzi (strona i aplikacja).

Play nie jest pierwszy ani jedyny

Rejestrację online z wykorzystaniem systemu mojeID umożliwiają też inni operatorzy w Polsce – Orange oraz T-Mobile (w tym Heyah), a także Mobile Vikings. W przypadku sieci Plus bez wychodzenia z domu numer zarejestrują tylko klienci Banku Millennium i właściciele innego numeru u tego samego operatora (inni również oferują taką opcję). Podobnie jak w Plusie wygląda to też w Nju Mobile.