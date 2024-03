TVP wyrzuciło 35 mln złotych w błoto. SwipeTo zniknęło z sieci

Poprzednie władze TVP zainwestowały wiele milionów złotych w serwis, który miał być adresowany do Generacji Z i pokolenia Y. Powstały pod koniec 2022 roku portal SwipeTo zniknął jednak z Internetu, a obecnie próba wejścia na stronę kończy się przeniesieniem na platformę VOD Telewizji Polskiej. Biorąc jednak poprawkę na jego „popularność”, decyzja dotycząca zamknięcia serwisu nie powinna nikogo dziwić.

Nowy serwis TVP…

Na jego temat mogliście już co nieco na Tabletowo przed dwoma laty przeczytać, gdy ówczesne władze TVP zapowiedziały start nowego portalu. SwipeTo, bo tak został ten projekt nazwany, miał być skierowany do całkiem szerokiej grupy odbiorców, gdyż treści na nim prezentowane, wedle komunikatu, miały trafiać zarówno do osób po czterdziestce, jak i do nastolatków. Poza słowem pisanym portal miał oferować również podcasty oraz materiały wideo, także pod kątem samych środków przekazu miało być całkiem na bogato.

Podobnym przepychem miała zresztą pochwalić się też treść udostępniana na portalu, gdyż jak mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie; SwipeTo oferuje użytkownikowi zróżnicowaną ofertę treści, w serwisie obok artykułów znaleźć można podcasty, wideocasty oraz materiały wideo, a treści publikowane w serwisie koncentrują się wokół tematów o charakterze popkulturowym, takich jak: muzyka, sport, gaming, zdrowie psychiczne, film i serial, moda oraz nowe technologie. Słowem, portal ten miał zajmować się bardzo, ale to bardzo szerokim spektrum tematów – być może nawet zbyt szerokim.

…okazał się kosztowną klapą

Daniel Gorgosz, będący likwidatorem TVP, poruszył kwestię SwipeTo w wywiadzie przeprowadzonym przez Marka Mikołajczyka z redakcji Dziennika Gazety Prawnej. Likwidator stwierdził wprost, iż portal był jedną z wielu nietrafionych decyzji poprzednich władz Telewizji Polskiej;

Jedna z nich (nietrafionych decyzji TVP – przyp. red.) to stworzenie portalu dla młodzieży SwipeTo.pl. Koszt wyniósł 35 mln zł, a efekt końcowy jest żaden. Pieniądze wyrzucono w błoto! Wie pan, gdzie pracowała redakcja tego portalu? W specjalnie wynajmowanym lokalu w Hali Koszyki. Nie mogli robić tego w budynkach przy ul. Woronicza – mimo że mamy tutaj 15 ha do dyspozycji – bo podobno młodzi ludzie wstydzili się telewizji. Nikt nie liczył się z kosztami, bo wiadomo było, że i tak co roku przyjdzie rekompensata. źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Jak wynika z informacji przekazanych serwisowi Press, w całym poprzednim roku portal odwiedziło zaledwie 660 tysięcy osób. To daje wynik około 55000 wejść na miesiąc, co jest wartością żenująco wręcz niską, szczególnie jeśli weźmiemy poprawkę na zaplecze finansowe, jakim dysponowało TVP.

Warto prawdopodobnie jeszcze odnotować fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w swoim komunikacie, że portal ten powstał w sposób nierzetelny i niegospodarny. Mając powyższe na uwadze, raczej nie ma co się zastanawiać nad tym, dlaczego portal SwipeTo zniknął z Internetu po niecałych 2 latach od chwili rozpoczęcia swojej działalności.