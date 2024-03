Ubisoft+ Classics już w PlayStation Store. Ile kosztuje?

Fani gier Ubisoftu z limitowanym budżetem i bez PlayStation Plus Extra lub Premium, radujcie się! Oto bowiem nadeszła chwila, której pewnie w ciszy wyczekiwaliście jako posiadacze konsoli Niebieskich. Abonament Ubisoft+ Classics zawitał bowiem do PlayStation Store jako osobny produkt, nie zaś część abonamentu PS+.

Ubisoft+ nie tylko dla posiadaczy PlayStation+

Opłacanie abonamentu PS+ stało się poniekąd obowiązkowe dla fanów gier wieloosobowych od czasu, gdy na rynku pojawiła się poprzednia generacja konsol. Argument, przemawiający za wyższością konsoli Sony nad propozycją Microsoftu, dotyczący darmowego multiplayera, zwyczajnie przestał obowiązywać. Chwilę po premierze obecnej generacji konsol, Niebiescy zdecydowali się nieco zmodyfikować swój abonament i, zamiast jednego pakietu, mamy obecnie do czynienia z aż 3 rodzajami członkostwa; Essential, Extra, a także najdroższym Premium.

Jednym z benefitów dla posiadaczy pakietu „średniego” oraz najdroższego był dostęp do katalogu gier Ubi w ramach usługi Ubisoft+ Classics. Problemem był jednak fakt, iż osoby niebędące abonentami PS+ lub opłacające jedynie najtańszy jej wariant, nie miały możliwości skorzystania z dobrodziejstw Ubisoft+ Classics. Aby zagrać w gry autorstwa Francuzów, jedyną opcją dla wspomnianych wcześniej użytkowników, było nabycie interesującej ich gry osobno (lub pożyczenie od znajomego fizycznego wydania).

Klasyki od Ubi w rozsądnej cenie – kto się skusi? (źródło: PlayStation Store)

Jednak taka możliwość się właśnie pojawiła, za sprawą wprowadzenia abonamentu Ubi jako osobnej usługi dostępnej do nabycia w PS Store. Dzięki temu gracze, którzy niechętnie rozstaliby się z ponad 100 złotych, aby zagrać np. w Assassin’s Creed III: Remastered, mogą wydać znacznie mniej i zyskać dostęp do całkiem pokaźnego katalogu gier. Jest jednak pewna drobna kwestia…

…i nie, nie jest to cena

Koszt abonamentu został bowiem ustalony na 34 złote miesięcznie, co zasadniczo nie odbiega specjalnie od ceny usługi dla posiadaczy PC, gdzie opłata wynosi 33,90 złotych za miesiąc.

Wspomnianą wcześniej „drobną kwestią” jest fakt, iż usługi tej nie da się aktywować na konsolach PS4, toteż jeżeli chcemy ją wykupić, będziemy musieli zrobić to via PS5, PS Store lub PS App. Nie oznacza to rzecz jasna, że nie da się grać w produkcje Ubi na przedstawicielach poprzedniej generacji konsol.

Jeżeli interesująca nas gra ma bowiem wersję przeznaczoną na „czwóreczkę”, to po wybraniu opcji „Dodaj do biblioteki” pojawi się ona w bibliotece dostępnych do pobrania gier na naszym PS4.

Muszę jednak odnotować, iż możliwość dodania gier do biblioteki możliwa będzie jedynie przy użyciu wspomnianych już PS App, PS5 lub PS Store. Takie rozwiązanie może być więc nieco uciążliwe dla graczy ze starszymi konsolami, szczególnie biorąc poprawkę na całkiem bogaty katalog gier, do jakiego dostęp zyskają abonenci usługi.