Koniec popularnej księgarni internetowej. Pobierz e-booki zanim przepadną

W maju popularny serwis Nexto ogłosił, że działająca w jego ramach internetowa księgarnia zakończy działalność. Termin jest już naprawdę blisko – w związku z tym przypominamy, że tylko do końca miesiąca masz czas, by pobrać e-booki i audiobooki zakupione za jej pośrednictwem.

Internetowa księgarnia Nexto zamknie się 30 czerwca 2026 roku. Ostatni moment, by pobrać e-booki i audiobooki

Wraz z 30 czerwca 2026 roku oficjalnie zaprzestana zostanie dystrybucja e-booków i audiobooków w internetowej księgarni Nexto. Równocześnie, to znaczy tego samego dnia, użytkownicy utracą dostęp do cyfrowych książek, które wcześniej umieścili na swoich wirtualnych półeczkach. Czas więc goni i warto czym prędzej pobrać te treści na swoje urządzenia, zanim przepadną na zawsze.

Miej tylko świadomość, że funkcja pobierania e-booków i audiobooków jest dostępna wyłącznie z poziomu serwisu internetowego Nexto. Innymi słowy – nie da się tego zrobić poprzez aplikację mobilną. Warto też zagospodarować na to odpowiednio dużo czasu, ponieważ platforma umożliwia jedynie pobieranie książek pojedynczo (ewentualnie możesz skorzystać z zewnętrznego narzędzia do masowego pobierania, na przykład DownThemAll).

Komunikat o zakończeniu sprzedaży e-booków na Nexto (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jak pobrać e-booki z Nexto?

Aby pobrać e-booki, musisz przejść na stronę Nexto i się zalogować. Następnie rozwiń menu w prawym górnym rogu i wybierz zakładkę Biblioteka. Na ekranie pojawi się Twoja wirtualna półeczka z wszystkimi zakupionymi produktami. Przy każdej pozycji po prawej stronie znajdziesz linki umożliwiające pobranie jej w jednym z kilku formatów – wystarczy, że po prostu klikniesz ten, który Cię interesuje.

Nexto skupi się na prasie

Poza samą dystrybucją e-booków i audiobooków Nexto wyłącza również programy lojalnościowe. Jeśli więc Twoja subskrypcja Premium sięga dalej niż do końca czerwca albo też masz niewykorzystane punkty, to skontaktuj się z działem obsługi – to jedyny sposób, by odzyskać pieniądze.

Właściciele serwisu wyjaśnili, że powodem zamknięcia internetowej księgarni jest po prostu niskie zainteresowanie. Zdecydowanie większą popularnością cieszą się e-wydania prasy w ramach prenumeraty i to właśnie na tej funkcji w całości skupiać będzie się Nexto od lipca 2026 roku. Inne szczegóły na temat przyszłości nie zostały ujawnione.