Żegnaj, stary druhu. Samsung Galaxy Note 10 nie będzie już aktualizowany

W swojej długiej historii produkcji smartfonów, Samsung ma na swoim koncie mnóstwo bardziej i mniej udanych konstrukcji. Jedną z najmilej przeze mnie wspominanych będzie Galaxy Note 10, którego okres wsparcia właśnie minął.

Samsung Galaxy Note 10 znika ze strony wsparcia

Samsung prowadzi szczegółową listę smartfonów, tabletów i smartwatchy, które są wspierane programowo przez producenta. W zależności od stażu, otrzymują one aktualizacje co miesiąc, kwartał lub dwa razy do roku.

Samsung Galaxy Note 10. Wspaniały to był smartfon, nie zapomnę go nigdy (fot. Tabletowo)

Naturalnym jest, że w miarę upływu czasu drabinka aktualizacyjna się przesuwa: starsze urządzenia otrzymują poprawki coraz rzadziej, a te najbardziej wiekowe wypadają z gry na dobre. I właśnie taki los spotkał Samsunga Galaxy Note 10 oraz Note 10+.

Do tej pory modele te dostawały paczkę ulepszeń raz na trzy miesiące. Szybki rzut oka na aktualną listę wspieranych urządzeń na stronie producenta nie pozostawia jednak złudzeń: nie ma na niej powyższych smartfonów. Oznacza to tylko jedno: brak jakichkolowiek poprawek oprogramowania w bliższej, czy dalszej przyszłości.

Cóż, na tych staruszków przyszedł już czas – wszak modele te miały swoją premierę w połowie 2019 roku. Jak na kieszonkową elektronikę, i tak były wspierane dość długo. Debiutowały z Androidem 9 na pokładzie, a skończyły z Androidem 12. „Trzynastka” była już poza ich zasięgiem.

Osobiście bardzo dobrze wspominam użytkowanie Galaxy Note 10. Był to jeden z nielicznych Note’ów, którego dało się obsłużyć, trzymając go w jednej dłoni. Fakt – grzał się w lecie jak diabli, a trybowi nagrywania filmów z rozmyciem tła daleko było do płynnego działania w lecie, ale ogólnie użytkowałem go z przyjemnością. Dopóki nie zajechałem w nim baterii. W czasie, gdy wymieniałem go na nowszy sprzęt, nie wiedziałem jeszcze, że linia smartfonów z wbudowanym rysikiem zostanie zredukowana do jednego modelu z serii Galaxy S Ultra.

Note’y, które wciąż są aktualizowane

Co raczej spodziewane, Galaxy Note 10 Lite, jako sprzęt zaprezentowany w styczniu 2020 roku, niezmiennie figuruje na liście aktualizowanych urządzeń. Nadal będzie dostawać poprawki co kwartał.

Wszyscy przedstawiciele rodzinki Galaxy Note 20 wciąż otrzymują regularne, comiesięczne aktualizacje bezpieczeństwa. Kiedy i one stracą wsparcie, dynastia Note’ów oficjalnie się zakończy.