Sprawdźcie swoje smartfony Galaxy Note 10 i Galaxy S10 Lite – czekają na was nowe poprawki zabezpieczeń

Samsung jest jednym z producentów smartfonów, którzy bardzo sumiennie podchodzą do kwestii aktualizacji oprogramowania swoich urządzeń. Tym razem z najnowszych poprawek bezpieczeństwa mogą się cieszyć posiadacze smartfonów z linii Galaxy Note 10, ale nie tylko.

Czerwcowe poprawki dla smartfonów Samsunga

Samsung nie zawiódł i dostarczył nieco starszym smartfonom aktualizację zabezpieczeń Androida datowane na 1. czerwca. Oczywiście w pierwszej kolejności należały się one flagowym Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra, ale w ślad za nimi podążyły także składany Galaxy Z Flip 5G oraz urządzenia z linii Galaxy S20 oraz Galaxy S10.

Teraz Samsung udostępnił czerwcowe poprawki dla smartfonów Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy A20 oraz Galaxy Z Fold 2. Jeśli jesteście posiadaczami któregoś z tych modeli, a nie widzicie jeszcze żadnego powiadomienia o aktualizacji, możecie udać się do Ustawień telefonu, a następnie przejść do sekcji Aktualizacja oprogramowania. Powinien być już tam widoczny monit o możliwości zassania nowych łatek bezpieczeństwa. W wypadku Galaxy Note 10, paczka danych miała ponad 150 MB.

Samsung nie wyszczególnił żadnych dodatkowych informacji odnośnie zawartości paczki aktualizacyjnej, poza wzmianką o tym, że jej instalacja pozwala na zwiększenie wydajności i stabilności systemu. Być może to efekt ponownego uruchomienia urządzenia, ale rzeczywiście w moim smartfonie zauważyłem nieco szybsze reakcje na polecenia oraz wyraźnie bardziej responsywny widżet Spotify w belce z powiadomieniami. Po cichu liczę też na to, że Samsung popracował nieco nad optymalizacją baterii, bo po majowej aktualizacji zauważyłem znaczny spadek wydajności akumulatora i nadal oszukuję się, że to wina oprogramowania ;)