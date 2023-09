Zagraj w PAYDAY 3 za darmo – akcja „zapchajmy serwery”

Do premiery PAYDAY 3 pozostały ponad dwa tygodnie, więc deweloperzy postanowili udostępnić fanom otwartą betę. Tym razem gracze przetestują możliwości serwera, żeby lepiej przygotować deweloperów na nadchodzącą premierę.

Beta PAYDAY 3 nadciąga

PAYDAY 3 to długo wyczekiwana kontynuacja kultowej gry o napadach na banki. Tytuł zapowiada się świetnie, więc nic dziwnego, że sporo osób wyczekuje premiery, która została zaplanowana na 21 września.

Koniecznie musicie zagrać w PAYDAY 3! (źródło: tabletowo.pl)

Produkcja wydawana przez Plaion trafi na komputery PC, konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Z racji zbliżającej się wielkimi krokami premiery, deweloperzy postanowili przygotować beta testy.

Te będą miały na celu sprawdzenie wytrzymałości serwerów. Gracze będą mogli przetestować PAYDAY 3 w dniach 8-11 września. Warto podkreślić, że beta testy mają być dostępne dla wszystkich i nie wymagają żadnego klucza dostępu. Udostępniona zostanie ta sama zawartość, co podczas testów z sierpnia tego roku, a więc opierać się mają na wersji gry z kwietnia. Nie będzie to więc to samo wydanie, które trafi na serwery na premierę tego tytułu.

Co wejdzie w skład beta testów?

W skład beta testów PAYDAY 3 wejdą oryginalne gangi (Dallasa, Hoxtona, Chainsa oraz Wolfa), czyli kultowe postacie, posiadające unikalny zestaw umiejętności. Scenariusz rozgrywki jest znany. Klasyczny, mały bank, gdzie trzeba napaść na niego „po cichu” lub „na głośno” – wszystkie chwyty dozwolone.

6.5 Ocena

Dostępne będą wszystkie poziomy trudności, a maksymalne poziomy do wbicia to 22 Niesławy oraz 8 dla broni. Zapisać się na beta testy będzie można w aplikacjach na konsolach lub w przypadku PC – na platformie Steam.

PAYDAY 3 zapowiada się świetnie, o czym mogliście się dowiedzieć czytając tekst Jakuba sprzed kilku miesięcy. Gra zachowała charakterystyczne elementy z poprzedniej części, ma niesamowity klimat, a całość uzupełnia świetny feeling strzelania z różnych broni. Zarówno granie „po cichu”, jak i „na głośno” ma swoje zalety. Jeżeli podobała Wam się poprzednia część, to w trójkę także musicie zagrać!