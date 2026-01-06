Komputer zamknięty w klawiaturze. Genialny pomysł HP

Komputer zamknięty w klawiaturze – to koncepcja genialna w swojej prostocie. W latach 80. czy 90. ubiegłego wieku była czymś zupełnie normalnym, ale później przestała. Została zastąpiona przez znacznie mniej mobilne rozwiązania, jak komputery AiO, mieszczące wszystkie bebechy w monitorze. Teraz firma HP próbuje przywrócić ją do życia – na targach CES 2026 zaprezentowała EliteBoard G1a.

EliteBoard G1a – HP zamknęło komputer w klawiaturze

Technologiczna miniaturyzacja sprawiła, że komputery Mini PC są w stanie zaoferować dziś całkiem sporo. Ich konstrukcja, w mojej opinii, nie wykorzystuje jednak pełni potencjału drzemiącego w przenośnym komputerze, który można podłączyć właściwie do dowolnego ekranu. HP EliteBoard G1a robi to lepiej, bo równocześnie pełni funkcję klawiatury.

Zresztą na pierwszy rzut wygląda jak zwykła klawiatura. W środku jednak drzemią konkretne podzespoły, takie jak procesor AMD Ryzen AI serii 300 (aż do modelu Ryzen AI 7 350 Pro), nawet 64 GB RAM, dysk SSD o pojemności 2 TB, głośniki stereo oraz moduły Wi-Fi i Bluetooth. W zależności od wariantu będą to Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 lub Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

HP EliteBoard G1a (fot. HP)

Mobilność to największy atut HP EliteBoard G1a

Do wyboru będą dwie wersje: z akumulatorem zapewniającym maksymalnie 3,5 godziny działania na jednym ładowaniu oraz wymagający stałego zasilania (ze zintegrowanym przewodem). Największą wadą w obu przypadkach wydaje się obecność jedynie dwóch portów USB typu C (a w szczególności w modelu z akumulatorem, bo jeden z nich od czasu do czasu będzie trzeba poświęcić). Jakimś rozwiązaniem może jednak okazać się podłączenie huba, ale to z kolei znów ogranicza mobilność.

Mobilność tymczasem ma tu kluczowe znaczenie. Komputer HP EliteBoard G1a – którego nazwę w oficjalnej notce prasowej uzupełnia jeszcze dopisek Next-Gen AI PC – ma 12 mm grubości i waży jedynie 750 g. Mimo wszystko wśród liczb najważniejsza będzie cena, a tej jak na razie producent nie zdradził. Coś jednak czuję, że niska nie będzie.

HP EliteBoard G1a (fot. HP)

Więcej nowości HP z targów CES 2026

Poza genialnym klawiaturo-kompem na targach CES 2026 zaprezentowany został także monitor HP Series 7 Pro 4K. Domyślasz się, jaką rozdzielczość oferuje, ale uzupełnię, że został wyposażony w łączność Thunderbolt 4 o mocy 140 W, oferując przepustowość na poziomie 40 Gb/s. To pozwala na pełnoprawne działanie przy użyciu jednego przewodu.

Monitor HP Series 7 Pro 4K połączony z komputer HP EliteBoard G1a (fot. HP)

Zapowiedziano także nowe laptopy, między innymi: