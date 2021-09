Huawei wchodzi w desktopy jak w masło – MateStation X to bajka

Huawei w bardzo szybkim tempie rozbudowuje swoją ofertę o niesmartfonowe pozycje. Właśnie wzbogaciła się ona o nowy desktop typu All-In-One – Huawei MateStation X, którego design i specyfikacja aż krzyczą: kup mnie!

Specyfikacja Huawei MateStation X

Huawei MateStation X wygląda niepozornie, bo wydaje się bliźniaczo podobny do monitora Huawei MateView, jednak w rzeczywistości jest to komputer stacjonarny typu All-In-One z procesorem AMD Ryzen na pokładzie (w zależności od wersji sześciordzeniowym Ryzen 5 5600H lub ośmiordzeniowym Ryzen 7 5800H; oba produkowane są w 7-nm procesie FinFET TSMC), a także 16 GB RAM dual channel i dyskiem PCIe SSD o pojemności 512 GB. W jego wnętrzu znajduje się też system aktywnego chłodzenia, oparty na wentylatorze Shark Fin.

źródło: Huawei

Huawei MateStation X oferuje również ekran o przekątnej 28,2 cala, który charakteryzuje się proporcjami 3:2 i rozdzielczością 4K+. Co więcej, można go obsługiwać też dotykowo nawet dziesięcioma palcami. Ponadto wyświetlacz zapewnia pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 w 98% oraz jasność do 500 nitów. Huawei chwali się także certyfikatem VESA DisplayHDR 400.

To jednak nie koniec mocnych stron ekranu w Huawei MateStation X. Pokryto go bowiem pięcioma warstwami, które redukują refleksy świetlne, a do tego uzbrojono w technologie ograniczania emisji niebieskiego światła i migotania obrazu. Praca na tym sprzęcie powinna zatem być zarówno przyjemna, jak i komfortowa oraz bezpieczna dla wzroku użytkownika.

Obudowa Huawei MateStation X jest wykonana w większości ze stopu aluminium i skrywa w sobie również dwa pełnozakresowe głośniki, które zostały zaprojektowane przy współpracy z marką Deware. Ponadto właściciele tego All-In-One będą mogli korzystać z pięciu mikrofonów, które zbierają dźwięk z odległości nawet pięciu metrów, a do tego potrafią inteligentnie redukować szum otoczenia i echo.

Huawei MateStation X naturalnie zapewnia także znakomitą współpracę z innymi urządzeniami marki Huawei – można na przykład połączyć z nim smartfon i uruchomić na komputerze nawet trzy aplikacje, zainstalowane na telefonie. Ponadto producent opracował też bardzo przydatne i zwiększające produktywność rozwiązania w przypadku połączenia PeCeta z tabletem – można m.in. w szybki sposób przerzucać pliki pomiędzy urządzeniami oraz wykorzystać klawiaturę (w zestawie jest model z czytnikiem linii papilarnych) i mysz do operowania po interfejsie tabletu.

Cena Huawei MateStation X

Cena Huawei MateStation X z procesorem AMD Ryzen 5 5600H została ustalona w Chinach na 9999 juanów, co jest równowartością ~5850 złotych. Wersja z AMD Ryzen 7 5800H kosztuje natomiast 11999 juanów (~7000 złotych). W obu przypadkach jest to konfiguracja z 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB.