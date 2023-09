Już nie musisz wydawać 11500 złotych, żeby kupić ten komputer Apple

Zaprezentowany w połowie tego roku Mac Studio to jeden z najpotężniejszych komputerów w ofercie Apple. Otrzymujemy wysoką wydajność, ale trzeba nastawić się na konieczność wydania sporej sumy pieniędzy. Teraz można jednak zaoszczędzić, i to kupując sprzęt wprost od firmy Tima Cooka.

Mocarny komputer z logo Apple

Na początku czerwca 2023 roku do oferty Apple dołączył Mac Studio. Nie mamy do czynienia z zupełnie nowym komputerem, ale z drugą generacją modelu, który pojawił się rok wcześniej. Zdecydowanie nie oznacza to, że jest nudno.

Owszem, firma Tima Cooka nie zdecydowała się na duże zmiany, ale we wnętrzu znalazły się jeszcze mocniejsze procesory – Apple M2 Max i M2 Ultra. Apple w dniu premiery obiecało, że M2 Ultra zapewnia 20% wzrost wydajności operacyjnej i 30% skok mocy GPU w porównaniu z M1 Ultra. Sam silnik neuronowy jest o nawet 40% szybszy. Wyniki naprawdę imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że poprzedniemu układowi mocy nie brakowało.

Mac Studio w niższej cenie jest już dostępny

Jak już wspomniałem, Mac Studio jest potężnym komputerem, ale jego cena nie należy do zbyt przyjemnych. Otóż za podstawowy wariant z Apple M2 Max trzeba zapłacić aż 11499 złotych. Sporo, ale pojawiła się oficjalna możliwość zaoszczędzenia pieniędzy.

Otóż Mac Studio dołączył do listy odnowionych komputerów Apple. Wypada tutaj zaznaczyć, że odnowione Maki to urządzenia używane, które zostały odświeżone przez producenta. Jak podaje sama firma, taki sprzęt:

jest objęty roczną gwarancją, darmową dostawą i możliwością bezpłatnego zwrotu,

został kompleksowo przetestowany pod kątem funkcjonowania, wyposażony w oryginalne części zamienne (jeśli było to konieczne) i dokładnie oczyszczony,

ma pierwotnie zainstalowany system operacyjny lub jego nowszą wersję,

zapakowany jest w nowe pudełko wraz ze wszystkimi akcesoriami i przewodami.

Brzmi całkiem przyjemnie, jednak ile trzeba zapłacić za Mac Studio w wersji odnowionej? W Polsce aktualnie dostępny jest model w podstawowej konfiguracji, który został wyceniony na 9769 złotych. Oznacza to, że klient oszczędza 1730 złotych. Wypada wspomnieć, że już wcześniej na liście odnowionych Maków pojawiły się inne komputery – m.in. Mac mini i MacBooki.