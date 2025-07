Komentarze na YouTube wyświetlają się teraz inaczej

Google wdraża szerzej eksperymentalną funkcję na platformie YouTube. Sekcja komentarzy zmienia się dla sporej grupy użytkowników, ale testy mają nie potrwać zbyt długo.

YouTube niczym Reddit – eksperymentalna funkcja dostępna szerzej

Google od początku 2025 roku testuje nową funkcję, która nieco upodabnia ten popularny serwis streamingowy do Reddita. Eksperymentalny interfejs obejmuje tzw. komentarze wątkowe. Celem takiego rozwiązania jest zachęcenie użytkowników do prowadzenia ożywionych dyskusji z innymi. Dotychczas jednak z opcji mogła skorzystać bardzo ograniczona grupa użytkowników.

Teraz wreszcie funkcja komentarzy wątkowych staje się szerzej dostępna dla subskrybentów YouTube Premium. Nowość jest wdrażana do aplikacji przeznaczonych na iOS i Androida. Co istotne, na stronie platformy z eksperymentalnymi opcjami zaznaczono, że komentarze wątkowe będą dostępne tylko do 14 sierpnia 2025 roku.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy stuknąć w przycisk „X odpowiedzi” pod komentarzem. Sekcja komentarzy rozwinie się, a odpowiedzi na dany komentarz zostaną wyświetlone w panelu „Odpowiedzi” w formie drzewka.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że funkcja na początku nie cieszyła się wyłącznie pozytywnymi opiniami. Użytkownicy, którzy mieli do niej dostęp, wspominali, iż sekcja komentarzy wątkowych nie jest dopracowana i działa gorzej w porównaniu do tej, znanej z Reddita. Google jednak usłyszało głosy użytkowników i zdołało już ulepszyć tę opcję.

Zdjęcia Google zyskują duże zmiany w interfejsie

Nowości docierają również do aplikacji Zdjęcia Google, o czym wspominałam na początku lipca 2025 roku. Technologiczny gigant zaanonsował wówczas „prostszy, nowocześniejszy i bardziej intuicyjny” widok zdjęć. Wśród zapowiedzianych zmian znalazł się wtedy m.in. nowy tryb jasny, łatwiejszy dostęp do szczegółów na temat konkretnego zdjęcia czy usprawnienie w menu akcji.

Teraz technologiczny gigant z Mountain View rozpoczął udostępnianie aktualizacji wprowadzającej kilka nowości w interfejsie odtwarzacza nagrań wideo. Wdrażane zmiany wizualne obejmują między innymi: