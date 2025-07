Używasz swojego iPhone’a w pracy? Nowość w Chrome ułatwi Ci życie

Google ogłosiło nową funkcję w Chrome, która skierowana jest do użytkowników iPhone’ów. Sprawi, że korzystanie z dwóch typów kont będzie wygodniejsze.

Przydatna funkcja w Chrome na iPhone’ach

Google twierdzi, że nie brakuje osób, które korzystają z urządzeń mobilnych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Takie podejście wymaga jednak często logowania się i wylogowywania z różnych kont, także tych Google. Firma z Mountain View proponuje więc nową funkcję, która w założeniach ma ułatwić życie użytkownikom.

Do przeglądarki internetowej Chrome na iOS zawitała nowość umożliwiająca płynne przełączanie się pomiędzy kontem prywatnym a służbowym. Co jak najbardziej zrozumiałe, dane z kont są rozdzielane. Separacja danych pozwala firmom na m.in. łatwiejsze kontrolowanie tego, co pracownik robi na koncie służbowym.

Google wspomina, że po przełączeniu się na konto służbowe, które zarządzane jest przez firmę, użytkownik otrzymuje stosowne powiadomienie o wejściu do innego środowiska. Niewykluczone, że jednym z celów jest wyraźnie zaznaczenie, że przeglądarka przeszła w „tryb służbowy”, aby użytkownik przypadkiem nie zaczął wówczas wprowadzać prywatnych danych.

Wypada jeszcze dodać, że administratorzy IT mają dostęp do raportów bezpieczeństwa, a także udostępniono im możliwość ograniczenia przeglądanych stron tylko do tych określonych. Oczywiście po przełączeniu się na profil służbowy wszystkie ograniczenia przestają obowiązywać.

Rozwiązanie zapowiada się całkiem obiecująco, ale trzeba spełnić kilka wymogów. Po pierwsze, dostępne jest tylko dla osób, które mają dostęp do kont zarządzanych przez przedsiębiorstwa. Po drugie, firmy muszą wdrożyć Chrome Enterprise.

Co dla użytkowników Chrome na Androidzie?

Co prawda Chrome na Androidzie nie zapewnia takiej samej funkcji, ale Google już wcześniej przygotowało podobną opcję. Otóż Chrome obsługuje profilowe służbowe dla całego urządzenia. Dodatkowo wspierane są inne aplikacje Google.

W związku z tym, jeśli w firmie wykorzystywane są główne narzędzia i oprogramowanie z Mountain View, to oparcie się na profilach służbowych dla całego systemu operacyjnego jest wygodniejsze. Może to też oznaczać, że sama przeglądarka nie musi mieć podobnej funkcji, jak wersja z iOS.

Warto przypomnieć, że niedawno Chrome zaczął działać szybciej. Ponadto przeglądarka Google doczekała się wyczekiwanej funkcji na Androidzie.