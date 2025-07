Microsoft pokazał laptop na kartę SIM. To jest genialne

Wydajny laptop, do którego można włożyć kartę SIM i cieszyć się bezproblemowym dostępem do internetu także tam, gdzie nie dociera zasięg Wi-Fi? Nowy Microsoft Surface Laptop 5G to właśnie taki sprzęt.

Microsoft Surface Laptop 5G zaprezentowany. To laptop na kartę SIM

Jak sama nazwa wskazuje, Microsoft Surface Laptop 5G umożliwia łączenie się z siecią nie tylko poprzez Wi-Fi, ale też z wykorzystaniem technologii 5G czy 4G (LTE). Zintegrowany moduł Qualcomm Snapdragon X62 sprawia, że dostęp do internetu można uzyskać praktycznie w każdym miejscu, bez konieczności szukania hotspotu Wi-Fi czy udostępniania sygnału z telefonu. Stabilne połączenie zapewniać ma system sześciu strategicznie rozmieszczonych anten.

Warto tu od razu podkreślić, że nowy Microsoft Surface Laptop obsługuje nie tylko wirtualne karty eSIM, ale też fizyczne karty Nano SIM. To przydatne, ale niezbyt popularne rozwiązanie, choć amerykański gigant nie jest tu też żadnym pionierem, jako że laptopy z tego typu slotem już wcześniej wypuszczali między innymi tacy producenci, jak Lenovo, Dell czy HP.

Microsoft Surface Laptop 5G (fot. Microsoft)

Co jeszcze skrywa jego specyfikacja?

Na tym nie kończą się atuty tego laptopa, który ewidentnie przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych. Nowy model może także pochwalić się solidną bazą, tworzoną przez wydajny procesor Intel Core Ultra (Series 2), 16 lub 32 GB RAM typu LPDDR5X oraz wymienny dysk SSD o pojemności maksymalnie 1 TB. Zastosowany chipset zawiera również NPU, czyli specjalną jednostkę do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji – dzięki temu należy do kategorii Copilot+ PC.

Obraz wyświetla na panelu dotykowym o przekątnej 13,8 cala, rozdzielczości 2304×1536 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Oferuje również adaptacyjny HDR w formacie Dolby Vision IQ. Do tego dochodzi kamerka Full HD, głośniki Omnisonic i moduł GPS, a także akumulator, który zapewniać ma do 20 godzin działania. Dopełnieniem całości są porty USB-C, USB-A i mini jack, a wszystko zamyka aluminiowa obudowa.

Ile kosztuje Microsoft Surface Laptop 5G?

Oficjalna sprzedaż – przynajmniej w Stanach Zjednoczonych – wystartuje 26 sierpnia 2025 roku. Microsoft Surface Laptop 5G z procesorem Intel Core Ultra 5, 16 GB RAM i SSD o pojemności 256 GB został wyceniony na 1800 dolarów (~6525 złotych). Z kolei za konfigurację Intel Core Ultra 7, 32 GB RAM i SSD 1 TB trzeba będzie zapłacić 2700 dolarów (~9785 złotych).

Na razie nie wiadomo, czy laptop trafi też na polski rynek.