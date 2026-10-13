Wypasione zegarki Garmina oficjalnie. Jest luksusowo

Nowa kolekcja zegarków Garmin Marq Gen 3 zadebiutowała. Producent postawił na bogaty zestaw funkcji i materiały z górnej półki, ale ceny do przyjemnych nie należą.

Kolekcja Garmin Marq Gen 3 pokazana

Wczoraj informowaliśmy Was o „przecieku” na stronie Garmina, który zdradzał zbliżającą się premierę zegarków Marq Gen 3. Natomiast już dziś firma zaprezentowała nowe zegarki w kilku różnych wersjach. Garmin podaje, że modele Marq Adventurer, Marq Athlete, Marq Aviator, Marq Commander, Marq Diver oraz Marq Golfer zostały zaprojektowane, aby sprawdzać się na lądzie, morzu i w powietrzu, a przy tym zapewnić wiele funkcji znanych już z pozostałych urządzeń producenta.

Wśród zalet zegarków wymieniane są wgrane mapy TopoActive dla całego świata z opcją wyszukiwania adresów czy wbudowana łączność inReach umożliwiająca pozostanie w kontakcie nawet poza zasięgiem sieci komórkowej. Nie zabrakło wbudowanego głośnika, mikrofonu czy latarki LED. Wyposażone są w 1,4-calowy ekran AMOLED, który może osiągnąć do 3000 nitów. Czas pracy wynosi do 18 dni.

Wśród wykorzystanych materiałów znalazł się tytan klasy 5 i ceramika, a ekran chroniony jest szkłem szafirowym. Pasek – zależnie od wersji – jest skórzany, silikonowy lub nylonowy. Z kolei tarcze nawiązują do klasycznych wzorów, takich jak World Timer, Panda czy Flieger. Zegarki to również precyzyjny GPS, długa lista trybów sportowych, EKG, monitorowanie snu, HRV i wiele innych funkcji zdrowotnych.

fot. Garmin

Kolekcja Garmin Marq Gen 3 składa się m.in. z modelu Marq Adventurer. Został on zaprojektowany z myślą o dalekich wyprawach. Oferowany jest z paskiem z włoskiej skóry licowej. Podczas wypraw z pewnością przydadzą się zintegrowane, wielowarstwowe mapy. Dzięki funkcji ClimbPro użytkownik może z kolei na bieżąco otrzymywać informacje o aktualnych i nadchodzących wzniesieniach podczas wędrówki, jazdy na rowerze czy biegania.

Marq Adventurer | fot. Garmin

Marq Athlete skierowany jest do miłośników aktywności fizycznych, dla których seria Fenix to wciąż za mało. Użytkownicy dostają rozszerzone wskaźniki wytrzymałości, mogą sprawdzić ekonomię biegu i inne dane związane z bieganiem, wspinaczką, jazdą na rowerze czy też ćwiczeniami siłowymi.

Marq Athlete | fot. Garmin

Następny przedstawiciel nowej rodziny, czyli Marq Aviator, łączy ponadczasowy styl i niezbędną funkcjonalność w powietrzu. Ma spodobać się zarówno pilotom, jak i osobom często podróżującym samolotem. Oferuje monitorowanie trasy lotu, osobną wskazówkę UTC ułatwiającą sprawdzanie stref czasowych czy lotniczy raport pogodowy. Wyposażony jest w miękką bransoletę ze skóry cielęcej oraz polerowany bezel z ceramiczną wkładką z oznaczeniami UTC.

Marq Aviator | fot. Garmin

Marq Commander sprzedawany jest wraz z żakardowym paskiem ze wzorem moro. Przyciski mają drobną fakturę, a bezel jest matowy, czarny i ma ceramiczną wkładkę z oznaczeniami czasu UTC. Kompletny zestaw funkcji taktycznych, takich jak tryb noktowizji, tryb stealth, kalkulator balistyczny Applied Ballistics i wiele innych, sprawia, że Marq Commander pomaga użytkownikom zachować pełną świadomość sytuacyjną i gotowość do działania nawet w wymagających warunkach.

Marq Commander | fot. Garmin

Model Marq Diver – jak podaje producent – został stworzony do rozwijania swoich pasji nad i pod powierzchnią wody. Ma specjalny pasek z systemem mikroregulacji (15 mm), który umożliwia doskonałe dopasowanie, a szczelne przyciski o wyczuwalnym skoku chronią zegarek podczas nurkowania (z akwalungiem, na bezdechu czy podczas snorkelingu) na głębokość do 40 metrów. Do tego dochodzi zestaw funkcji żeglarskich, takich jak sterowanie autopilotem czy asystent halsowania.

Marq Diver | fot. Garmin

Z kolei Marq Golfer powstał z myślą o miłośnikach golfa. Wyposażono go w narzędzia pomagające w planowaniu uderzenia i analizie każdego pola. Wyróżnia się żakardowym paskiem oraz bezelem ozdobionym ceramiczną wkładką ze skalą do oznaczania wyników na 18 dołkach. Oferuje również specjalistyczne funkcje golfowe, takie jak Virtual Caddie i dane o ukształtowaniu greenu, a także dostęp do ponad 43000 map pól golfowych.

Marq Golfer | fot. Garmin

Kolekcja Garmin Marq Gen 3 – dostępność i cena

Zegarki z kolekcji Garmin Marq Gen 3 będą dostępne od 5 listopada 2026 roku. Ich ceny przedstawiają się następująco: