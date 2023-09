Kolejna generacja Steam Deck szybko nie nadejdzie

Steam Deck niewątpliwie zrobił wielki szum na rynku gamingowym, gdy tylko się pojawił. Valve wypuściło PC w formie przenośnej konsoli, który kompatybilny był z posiadaną już przez nas biblioteką gier. Jego następcy jednak prędko nie zobaczymy.

Udany debiut Steam Decka

Jeśli pamiętacie jeszcze premierę przenośnego PC od Valve, to zapewne nie zapomnieliście również o fakcie, że po zamówieniu swojego egzemplarza, należało na niego trochę poczekać. Na całe szczęście od pewnego czasu zakup Decka w oficjalnym sklepie Valve, wymaga od nas znacznie mniejszych pokładów cierpliwości. Ponadto od niedawna można też kupić przenośnego PC po zwrocie, co dodatkowo obniża koszt.

Popularność konsoli wykorzystywana jest także przez – ładnie to nazwijmy – pośrednich sprzedawców, którzy kupują Decki bezpośrednio od Valve, po czym sprzedają je znacznie drożej. Biorąc poprawkę na fakt, że proceder ten wciąż trwa, można uznać, iż biznes wciąż się kręci i jest wystarczająco rentowny, by go utrzymać. Nie wszyscy niestety wiedzą, że zakup poprzez oficjalny sklep Steam jest znacznie tańszą opcją.

Można przypuszczać, że gdyby druga generacja Steam Decka zadebiutowała w najbliższym czasie, to jej popularność zdecydowanie nie odbiegałaby od pierwszej. Inna sprawa, że wiemy, iż nie ma co się jej spodziewać w ciągu najbliższych kilku lat.

Steam Deck trafił także do naszej redakcji! (fot. Jakub Malec / Tabletowo.pl)

Druga generacja nie zadebiutuje w najbliższym czasie

Pierre-Loup Griffais w swojej wypowiedzi dla The Verge oraz CNBC stwierdził, że zanim dojdzie do przedstawienia kolejnej generacji Steam Decka, minie jeszcze kilka dobrych lat. Griffais miał powiedzieć, że dopóki Valve nie będzie w stanie zagwarantować znaczącej poprawy swojego mini PC, dopóty nie widzą sensu w wydawaniu kolejnej generacji. Ponadto nie chcą, żeby lepsza wydajność była okupiona krótszym czasem baterii oraz zwiększonym zużyciem prądu (ang. power efficiency).

Biorąc jednak poprawkę na fakt, że w tej chwili ponad 7000 gier jest zoptymalizowanych do działania na Steam Deck, prawdopodobnie faktycznie jeszcze nie potrzebujemy następcy. Jeśli jesteście ciekawi tego sprzętu, to swego czasu Kuba napisał na jego temat kilka słów. Ogólnie zdawał się z tego przenośnego komputera całkiem zadowolony.