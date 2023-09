Gmail na smartfonach zyskał nowy, przydatny przycisk

Nie każda aktualizacja aplikacji musi wprowadzać duże zmiany, aby uznać ją za zdecydowanie dobrą. Czasami, tak jak teraz w przypadku Gmaila na Androida, wystarczy dodanie jednego przycisku.

Nowy, przydatny przycisk w aplikacji Gmail

Gmaila chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W końcu mamy do czynienia z jedną z najpopularniejszych usług Google. Co więcej, oficjalna aplikacja zainstalowana jest na milionach smartfonów i jest codziennie używana przez miliony użytkowników. W związku z tym, każda zmiana, nawet niewielka, zazwyczaj jest warta odnatowania.

Dotychczas, jeśli musieliśmy usunąć wszystkie wiadomości ze skrzynki, to w mobilnej aplikacji nie było to zbyt wygodne, a dodatkowo wymagało poświęcenia sporo czasu i wykonania wielu kliknięć. Znacznie lepszym pomysłem było sięgnięcie po Gmaila dostępnego na desktopie, który pozwala jednym kliknięciem zaznaczyć sporo więcej wiadomości. Co prawda, maksymalnie możemy zaznaczyć 50 e-maili, ale to i tak spore ułatwienie względem tego, co musielibyśmy zrobić na smartfonie.

Google wreszcie zdecydowało się jednak ułatwić usuwanie dużej liczby wiadomości w mobilnej aplikacji. Otóż wprowadzony został w niej przycisk „Zaznacz wszystkie”, który pojawia się po zaznaczeniu jednego e-maila. Jego nazwa sugeruje, że kliknięcie spowoduje zaznaczenie wszystkich wiadomości dostępnych w skrzynce, ale tak się nie dzieje. Tak samo jak na desktopie, za jednym razem maksymalnie może być zaznaczonych 50 wiadomości, które następnie szybko możemy usunąć.

Zmiana jest już dostępna, ale…

Serwis 9to5Google zwraca uwagę, że omawiany przycisk trafia już do użytkowników aplikacji Gmail na Androida. Nowość jest jednak wprowadzana stopniowo i to po stronie serwera. Owszem warto mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji z Google Play, ale nie gwarantuje to pojawienia się nowego przycisku.

Jeśli wciąż nie widzisz zmiany, to musisz uzbroić się w cierpliwość i czekać. Sprawdziłem na moim smartfonie z Androidem i jeszcze nie trafiłem na listę szczęśliwców, którzy mogą już szybko usunąć wiele wiadomości jednocześnie. Najpewniej wkrótce podobny przycisk zadebiutuje też w Gmailu na iOS.