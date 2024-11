Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że dziś rozpoczęła się aukcja częstotliwości 700 MHz dla technologii 5G i 800 MHz dla sieci LTE. Cena wywoławcza jest niższa niż początkowo zapowiadano.

Rusza aukcja kolejnej częstotliwości dla 5G oraz LTE

Na początku października 2024 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił konsultacje aukcji na 7 rezerwacji częstotliwości z pasm poniżej 1 GHz. Planowana wówczas aukcja miała objąć 6 ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości z pasma 700 MHz (zakresy: 703-733 MHz i 758-788 MHz) oraz 1 ogólnopolską rezerwację z pasma 800 MHz (zakresy: 816-821 MHz i 857-862 MHz).

źródło: Orange

Wówczas też UKE poinformował, że cena wywoławcza wyniesie 580 milionów złotych dla każdej z 6 rezerwacji z pasma 700 MHz i 635 milionów złotych dla rezerwacji z pasma 800 MHz. Dziś Urząd Komunikacji Elektronicznej oficjalnie ogłosił rozpoczęcie aukcji i przekazał, że ostatecznie ceny wywoławcze w obu przypadkach ustalono na 356 milionów złotych.

Prezes UKE, Jacek Oko, spodziewa się, że finalne kwoty, jakie zapłacą operatorzy, będą o 10-15% wyższe, choć niewykluczone, że wzrost sięgnie nawet 20-30% (w najbardziej optymistycznym scenariuszu).

Każdy uczestnik aukcji może uzyskać maksymalnie 2 z 7 rezerwacji częstotliwości. Każda rezerwacja obejmie blok częstotliwości o szerokości 2×5 MHz i będzie ważna do 31 maja 2040 roku. Operatorzy bowiem nie otrzymują wylicytowanego bloku na własność. Prezes UKE ma nadzieję, że decyzje rezerwacyjne zostaną wydane do 1 czerwca 2025 roku (do stycznia czeka na wstępne oferty, a właściwa licytacja powinna rozpocząć się w kwietniu).

Jakie wymagania stawia przed operatorami Urząd Komunikacji Elektronicznej?

Operatorzy, którzy wylicytują jakiś blok, zawsze muszą spełnić określone wymagania, postawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W przypadku częstotliwości 700 MHz i 800 MHz są one mniej rygorystyczne niż przy paśmie C, ponieważ nie wskazano, ile stacji bazowych muszą uruchomić operatorzy.

Wynika to z faktu, że zarówno 700 MHz, jak i 800 MHz to częstotliwości o dużym zasięgu – nie ma potrzeby lokować nadajników w bliskiej odległości, więc może być ich mniej (w zależności od warunków). Równocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej zdecydował się na obniżenie przepływności sieci, jaką każdy operator musi zapewnić 99% gospodarstw domowych w Polsce do 2030 roku – jest to 120 Mbit/s (zamiast 140 Mbit/s).

Co z pasmem 26 GHz?

Przy okazji inauguracji aukcji częstotliwości 700 MHz i 800 MHz Prezes UKE poruszył również temat aukcji pasma 26 GHz w Polsce. Nie spodziewa się on rozpoczęcia postępowania wcześniej niż w 2026 roku, ponieważ operatorzy zgłaszają mu, że aktualnie ważniejsze jest zagospodarowanie pasma C i obecnie nie ma potrzeby rozdysponowania częstotliwości 26 GHz w tym i przyszłym roku.