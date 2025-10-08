Najlepszy powerbank do iPhone’a. Tylko dziś dużo taniej

Powerbank do iPhone’a to dla wielu osób konieczność, mimo iż Apple deklaruje, że każdy jego smartfon zapewnia zapas energii, wystarczający na cały dzień. Teraz kupicie powerbank do iPhone’a w dużo niższej cenie.

Gdzie kupić najlepszy powerbank do iPhone’a?

Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że przywołane poniżej promocje dostępne są wyłącznie dla subskrybentów pakietu Amazon Prime, który można aktywować na tej stronie internetowej. Nowi subskrybenci mogą aktywować 30-dniowy okres próbny za darmo. Później opłata wynosi 10,99 złotych za miesiąc lub 49 złotych za rok.

Zdecydowanie bardziej opłaca się ta druga opcja, szczególnie że abonament Amazon Prime daje dostęp nie tylko do ekskluzywnych promocji, ale też darmowej wysyłki oraz serwisu VOD Amazon Prime Video, a także platformy Prime Gaming z darmowymi grami.

Prywatnie subskrybuję Prime od kilku lat i nie zamierzam rezygnować z niego. Mogę go Wam szczerze polecić, szczególnie że możecie go wypróbować za darmo przez miesiąc.

Idealny powerbank do iPhone’a. Nie czekaj z zakupem

Do 8 października 2025 roku trwają Wielkie Okazje Prime na Amazon.pl. Dostępnych jest mnóstwo fajnych promocji, ale jeśli macie iPhone’a, szczególnie zainteresuje Was powerbank Baseus Enerfill z funkcją MagSafe o pojemności 10000 mAh z obsługą ładowania o mocy do 22,5 W za 89 złotych.

Powerbank Baseus Enerfill z MagSafe o pojemności 10000 mAh i ładowaniem do 22,5 W (źródło: Amazon)

Powerbank można przyczepić do plecków iPhone’a i ładować go indukcyjnie z mocą 7,5 W. Możecie też skorzystać z tradycyjnej metody ładowania – przewodowej. Wówczas moc ładowania sięgnie 20 W. Model ten jest również kompatybilny ze smartfonami z Androidem – w ich przypadku ładowanie bezprzewodowe odbywa się z mocą 15 W, a indukcyjne – do 22,5 W.

Jeżeli macie większe wymagania, to w promocji kupicie też powerbank MagGo marki Anker o pojemności 10000 mAh, również z obsługą MagSafe, który pozwala ładować smartfon Apple indukcyjnie z mocą 15 W (Qi2) i przewodowo z mocą 30 W. Oznacza to, że szybciej uzupełnicie zapas energii w akumulatorze. Za ten powerbank zapłacicie 179 złotych.

Powerbank MagGo firmy Anker z MagSafe o pojemności 10000 mAh i ładowaniem do 30 W (źródło: Amazon)

Jeśli macie smartfon Apple lub inny sprzęt tej firmy, przyda się Wam również mocna ładowarka z wieloma portami. Aktualnie na Amazon.pl za 179 złotych kupicie ładowarkę Anker o mocy 70 W z dwoma portami USB-C i jednym USB-A.

Ponadto za 19,98 złotych dostępny jest kabel firmy Anker, zakończony obustronnie złączem USB-C i obsługujący ładowanie o mocy 60 W.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie dziękujemy!