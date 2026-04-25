Kinowe hity z poziomu domowej kanapy. Znana platforma rozszerza ofertę

Znany operator rozszerza współpracę z ogromną i jedną z najważniejszych wytwórni telewizyjnych. Dzięki temu kinowe hity zobaczysz z poziomu domowej kanapy znacznie szybciej.

Kinowe hity trafią do znanej platformy VOD

Kino ma swój klimat, ale po męczącym, roboczym tygodniu, wiele osób ma ochotę po prostu na domowej kanapie i obejrzeć filmowy hit. Vectra przedstawiła kolejny plan, aby ułatwić dostęp do nowych treści dla domatorów. Firma pochwaliła się nie tylko przedłużeniem umowy z Sony Pictures Television, ale też wzmocnieniem obecnej oferty VOD.

Biblioteka Vectry oferuje teraz specjalne okno premium. Dzięki niemu użytkownicy platformy VOD mogą jeszcze szybciej oglądać hity debiutujące w kinach. Jak deklaruje firma, czas oczekiwania na nowe produkcje skraca się z 3 miesięcy do nawet 45 dni. Ponadto zapowiada, że w kwietniu 2026 roku oferta serwisu tvsmart.pl zostanie wzbogacona o ponad 50 nowości.

Jednym z przykładów debiutujących hitów kinowych jest bajka Wielka Mała Koza. Animacja ta jest już dostępna w VOD, mimo iż nadal jest też odtwarzana na salach kinowych. Vectra donosi też, że wkrótce na platformie pojawi się Scarlet, czyli japońska animacja, która swoją premierę kinową w Polsce miała pod koniec lutego 2026 roku.

Jeszcze więcej kinowych hitów na platformie Vectry i nowy dekoder 4K Box

W kwietniu 2026 roku na platformie VOD Vectry zadebiutuje m.in. melodramat Wichrowe wzgórza, post apokaliptyczny horror 28 lat później: Świątynia kości oraz mroczny i psychologiczny Powrót do Silent Hill. Ponadto w przyszłości w ofercie ma również pojawić się dramat obyczajowy Zapiski śmiertelnika oraz tytuły, takie jak Panna młoda, Orzełek Iggy, Król dopalaczy czy Hamnet.

Warto także przypomnieć, że w marcu 2026 roku Vectra zaanonsowała nowy dekoder 4K Box, który jest kompatybilny ze standardem DVB-C oraz obsługuje kanał Canal+ 4K Ultra HD. W ostatnich miesiącach do oferty operatora dołączyły też nowe programy, w tym AMC, Mixtape, Polsat Viasat Explore, Crime+Investigation Polsat, Dolce Vita TV czy Daystar.