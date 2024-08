Duże zmiany dla kierowców w Warszawie – ale na plus

Warszawscy kierowcy z pewnością z przerażeniem zapoznają z kolejnymi mało pozytywnymi informacjami, które bezpośrednio ich dotyczą. Tym razem wieści są dobre. Nie mowa tu o kolejnej Strefie Czystego Transportu, ale o istotnych zmianach dotyczących płatności za parkowanie. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich wprowadza nowy model współpracy z operatorami aplikacji mobilnych, co ma przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym stolicę.

Kierowcy dostaną większy wybór

Od stycznia 2025 roku integratorem płatności mobilnych w warszawskiej strefie parkowania będzie City Parking Group. Na czym polega funkcja „integratora”? Firma ta, jako zwycięzca przetargu, będzie odpowiedzialna za podpisywanie umów z operatorami aplikacji mobilnych, które będą oferować możliwość opłacania postoju w Warszawie. Co istotne, liczba dostępnych aplikacji może się zwiększyć, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla użytkowników.

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy ZDM, Jakub Dybalski, integrator ma obowiązek zawarcia umowy z każdym dostawcą płatności mobilnych, który spełni ustandaryzowane przez miasto warunki. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy, ale też turyści będą mieli dostęp do szerszej oferty aplikacji, co powinno ułatwić proces płatności za parkowanie. Dotychczasowi operatorzy, tacy jak SkyCash, Mobilet i Flowbird, będą musieli podpisać nowe umowy, aby kontynuować świadczenie swoich usług w stolicy.

Warto dodać, że nowa aplikacja CityParkApp, oferowana przez City Parking Group, już teraz umożliwia opłacanie postoju w 52 miejskich strefach płatnego parkowania w całej Polsce, a także na wybranych parkingach prywatnych, takich jak galerie handlowe czy szpitale. Od nowego roku aplikacja ta będzie jedną z opcji dostępnych dla warszawskich kierowców.

Warszawa wprowadza zmianę na plus?

Wprowadzenie nowego modelu współpracy z operatorami aplikacji mobilnych ma na celu przede wszystkim ułatwienie życia kierowcom. Większa liczba dostępnych aplikacji to nie tylko większy wybór, ale także konkurencja między dostawcami, co może prowadzić do obniżenia kosztów i poprawy jakości usług.

Jak informuje serwis cashless.pl, City Parking Group, jako nowy integrator, będzie odpowiedzialny za przyjmowanie płatności za parkowanie co najmniej do końca listopada 2034 roku. Firma ta ma doświadczenie w zarządzaniu strefami płatnego parkowania, co pozwala oczekiwać, że po wprowadzeniu zmian wszystko będzie działać sprawnie i bez większych problemów.