Google i właściciel Facebooka byli w zmowie

Siedziby Google i konglomeratu Meta w Kalifornii dzieli kilkanaście kilometrów. Według rewelacji, ujawnionych przez Financial Times, giganci zmówili się, aby zrobić coś, co jest niezgodne z zasadami.

Google miało reklamować Instagrama, mimo że to niezgodne z zasadami

Według informacji, opublikowanych przez Financial Times, obaj giganci już pod koniec 2023 roku nawiązali tajną współpracę, której celem było wyświetlanie reklam Instagrama na YouTube użytkownikom w wieku od 13 do 17 lat. Taka praktyka oficjalnie jest niedopuszczalna już od 2021 roku – reklamodawcy nie mogą kierować swoich reklam do użytkowników poniżej 18. roku życia, gdy kryterium jest wiek, płeć lub zainteresowania. Firma z Mountain View znalazła jednak sposób, jak można „obejść” to ograniczenie.

Jako że grupa docelowa dla reklam nie mogła być określona jako użytkownicy w wieku od 13 do 17 lat, zdecydowano się ustawić kryterium na „nieznane”. Google ma bowiem posiadać dowody na to, że duża grupa osób, która została przypisana do ww. kryterium, to osoby poniżej 18. roku życia.

Amerykańscy giganci mieli razem z agencją medialną Spark Foundry rozpocząć ten proceder od kampanii promocyjnej w Kanadzie w okresie od lutego do kwietnia. Jako że przyniosła ona oczekiwane efekty, zdecydowano się na pilotaż w Stanach Zjednoczonych od maja.

Partnerzy mieli też plany uruchomienia analogicznej kampanii promocyjnej w innych regionach, a także rozszerzenia jej o inne aplikacje konglomeratu Meta. Ten proceder miał na celu zapobieżenie ucieczce młodszych użytkowników do TikToka oraz zwiększenie przychodów z reklam dla firmy z Mountain View.

Google zostało przyłapane i się tłumaczy

Financial Times skontaktował się z gigantem z Mountain View, gdy odkrył niezgodne z jego zasadami praktyki. Amerykanie poinformowali, że przeprowadzili śledztwo i ostatecznie anulowali tę kampanię marketingową. Zadeklarowali też, że nie przyzwalają na kierowanie reklam do osób poniżej 18. roku życia i kropka. Ponadto podejmą dodatkowe działania, mające na celu niedopuszczenie do podobnej sytuacji, tj. pomocy w obejściu obowiązujących zasad.