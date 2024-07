Wybierz się w wirtualną podróż po Warszawie w latach 30. XX wieku

Grupa Wirtualna Podróż podjęła się rekonstrukcji fragmentu Warszawy z lat 30. XX wieku. Dzięki zaawansowanym pracom każdy, kto jest wyposażony w smartfon z dostępem do internetu, może za darmo zobaczyć stolicę sprzed prawie stu lat. W jaki sposób wypróbować tę technologię?

Smartfon pokaże stolicę z lat 30. XX wieku

II wojna światowa toczyła się w latach od 1939 do 1945 roku. Zniszczenia w naszym kraju były ogromne, a odbudowa stolicy spowodowała, że Warszawa zmieniła się znacząco. Jak jednak to stołeczne miasto wyglądało przed wojną? Teraz możemy to zobaczyć na ekranie smartfona, dzięki filmowi opracowanemu przez grupę Wirtualna Podróż oraz technologii Virtual Reality 360.

Wideo zostało udostępnione w serwisie YouTube i każdy może go obejrzeć, nawet siedząc wygodnie w fotelu. Jednak, aby zaobserwować jak wiele się zmieniło, najlepiej stanąć w wyznaczonym przez twórców miejscu – dzięki temu będziemy mogli dostrzec jak bardzo zmieniła się okolica.

Autorzy rekonstrukcji jako punkt odniesienia wybrali okolicę ronda Dmowskiego, a konkretniej miejsce obok windy do przejścia podziemnego, obok hotelu Metropol. Lokalizacja ta pozwoliła na stworzenie widoku obejmującego Hotel Polonia. Jak zaznacza jeden z twórców hotel ten był jednym obiektem w bliskiej odległości skrzyżowania, który pozostał w oryginalnej formie.

8 Ocena

Warszawa sprzed II wojny światowej

Dzięki rozwiązaniu Virtual Reality 360 film nie wyświetla tylko tego jednego fragmentu stołecznego miasta. Użytkownik smartfona może dowolnie obracać się stojąc w wyznaczonym przez autorów punkcie. To sprawi, że będziemy mogli oglądać także inne obiekty, takie jak kamienica Lothego, kamienica zaprojektowana przez Witolda Lanciego, Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej czy restauracja marki Żywiec z neonowymi literami na dachu przedstawiającym tekst Pijcie Piwo Żywieckie.

„Obracać” podgląd na Warszawę sprzed wojny możemy też na komputerze, za pomocą wskaźnika dostępnego w lewym górnym rogu widoku wideo lub poprzez chwycenie obrazu i przesuwanie go w wybranym kierunku.

Warszawa z lat 30. XX (źródło: Wirtualna Podróż/YouTube)

Warszawa z lat 30. XX wieku to nie tylko budynki – wokół zobaczymy też poruszające się po ulicach dawne samochody i tramwaje, a wszystko to z zachowaniem właściwej odległości pomiędzy widzem a niegdyś istniejącymi czy poruszającymi się obiektami.

Jak twierdzi grupa Wirtualna Podróż, aby stworzyć tego typu rekonstrukcje potrzeba zdjęć oraz technologii. W tym przypadku nie została wykorzystana sztuczna inteligencja, a cały materiał powstał pro bono. Twórcy mają w planach kolejne projekty, wspominają m.in. o placu Bankowym z punktem odniesienia w okolicy Grubej Kaśki. Data premiery nie jest jednak znana.