Istne szaleństwo – powstał smart pierścień z wyświetlaczem

Gdybym miał wskazać dwie najważniejsze zalety inteligentnych pierścieni, znajdujących coraz większą liczbę zainteresowanych, podałbym kompaktowość konstrukcji i brak wyświetlacza przykuwającego uwagę noszącego. Wszystko wskazuje więc na to, że Rogbid SR08 Ultra ma tylko jedną z tych zalet.

Specyfikacja Rogbid SR08 Ultra

Pomijając na chwilę kontrowersyjny panel, skupmy się na konstrukcji pierścienia. Obudowę wykonano po stronie zewnętrznej ze stopu tytanu, natomiast środek wypełniono epoksydową powłoką. Całość może się pochwalić wodoszczelnością na poziomie 5 ATM, czyli możliwością zanurzenia do 50 metrów. Szerokość Rogbid SR08 Ultra wynosi 8 milimetrów, grubość to 2,5 milimetra, a jego waga wynosi cztery gramy.

Rogbid SR08 Ultra (źródło: Rogbid)

Od strony dostępnych modułów i funkcji smart pierścień wyposażono m.in w GPS, licznik kroków, pomiar tętna czy pulsoksymetr. Rogbid przygotował dla urządzenia dedykowaną aplikację zarówno na Androida jak i iOS. Oprócz sprawdzenia danych można w niej ustawiać cele czy otrzymywać powiadomienia związane z aktywnym trybem życia.

Akumulator wytrzymuje od 3 do 5 dni na jednym ładowaniu. Dołączone do zestawu etui wystarcza na maksymalnie 4-6 ładowań, co – przy bardzo oszczędnej obsłudze – oznacza maksymalny czas pracy w okolicach 25-30 dni bez podłączania ładowarki do gniazdka.

O co chodzi z tym ekranem?

Producent niespecjalnie chwali się rozmiarem wyświetlacza OLED ani jego rozdzielczością – wiemy natomiast do czego może służyć. Panel wyświetla m.in. aktualną godzinę, liczbę kroków, tętno poziom tlenu we krwi czy czas snu. Aby wygasić ekran wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się niedaleko niego.

Rogbid SR08 Ultra (źródło: Rogbid)

Rogbid SR08 Ultra dostępny jest w rozmiarach 7-12 oraz w trzech kolorach – czarnym srebrnym i złotym. Oficjalna cena, podana przez producenta na stronie, wynosi 89,99 dolarów (~365 złotych). Sprzęt kwalifikuje się na darmową wysyłkę.

Jeżeli jednak uważacie, że wrzucanie wyświetlacza do takiego maleństwa, to jednak przesada, to smart pierścień tego producenta pozbawiony dopisku „Ultra” kosztuje 49,99 dolarów (~200 złotych) z uwzględnieniem przedświątecznego kodu promocyjnego, który wpisuje się automatycznie. Według karty na oficjalnej stronie, zamiast wyświetlacza, w SR08 znajdziemy moduł związany z pomiarem temperatury.