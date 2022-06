Premiera POCO C40 już w Boże Ciało. Będzie wyjątkowy

Marka-córka Xiaomi przygotowuje się (i klientów) do premiery nowego smartfona, który będzie wyjątkowy pod przynajmniej dwoma względami. Jeszcze przed oficjalną prezentacją dowiedzieliśmy się dlaczego.

Premiera POCO C40 już wkrótce. Wiemy o nim już niemal wszystko

Producent jeszcze przed oficjalną premierą pochwalił się, że POCO C40 został ekskluzywnie zaprojektowany przez POCO. A to istotna informacja, ponieważ większość urządzeń tej marki to przebrandowane modele z oferty Xiaomi i Redmi. Ponadto nadchodząca nowość będzie wyjątkowa pod jeszcze jednym względem.

Według przedpremierowych informacji, na pokładzie smartfona znajdzie się procesor JLQ JR510, a układy tej marki to tej pory nie gościły w żadnym modelu od Xiaomi i jego marek-córek. SoC ten ma składać się z czterech rdzeni o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz i czterech z zegarem do 1,5 GHz. Wciąż jednak nie wiadomo, jakiego rodzaju będą to rdzenie, ale przynajmniej w części powinny to być Cortex-A55.

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się też, że POCO C40 otrzyma 6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ 1650×720 pikseli, który będzie odświeżał obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz. W wycięciu w wyświetlaczu znajdzie się 5 Mpix aparat, natomiast na tyle duet 13 Mpix + 2 Mpix. Na panelu tylnym zaplanowano również czytnik linii papilarnych.

POCO C40 będzie dostępny w tylko jednej konfiguracji, z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfon zasili akumulator o pojemności 6000 mAh, który użytkownik naładuje z mocą 18 W, aczkolwiek w zestawie sprzedażowym znajdzie zasilacz o mocy jedynie 10 W. Ponadto specyfikacja urządzenia obejmie modem 4G LTE i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma ważyć 204 gramy i pracować na systemie Android 11.

Premiera POCO C40 już w Boże Ciało. Ile będzie kosztował? (cena)

Producent oficjalnie zapowiedział, że zaprezentuje swój najnowszy smartfon 16 czerwca 2022 roku. Godzina premiery nie została jeszcze podana, ale zainteresowani będą mogli oglądać stream konferencji m.in. na oficjalnym profilu marki w serwisie YouTube.

Jeszcze przed oficjalnym debiutem pojawiła się natomiast informacja o cenie urządzenia – mówi się, że cena POCO C40 zostanie ustalona na 177 dolarów (równowartość ~760 złotych) za wersję z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

(źródło: Paras Guglani)

Co ciekawe, wraz z tym smartfonem zadebiutować ma również POCO C40+, jednak na jego temat nie mamy jeszcze żadnych informacji. Mimo wszystko raczej nie należy się spodziewać wielu różnic względem modelu podstawowego.