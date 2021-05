Tego dnia Xiaomi ma zaprezentować interfejs MIUI 13. Te smartfony go nie dostaną

Mimo że wielu użytkowników urządzeń Xiaomi wciąż czeka na aktualizację do MIUI 12.5, producent (podobno) już przygotowuje się do prezentacji MIUI 13. Oficjalna premiera odbędzie się za kilka tygodni – pojawiła się nieoficjalna data ogłoszenia nowego wydania interfejsu, a także lista smartfonów, które… go nie dostaną.

Kiedy premiera Xiaomi MIUI 13? Jest (nieoficjalna) data i lista smartfonów

MIUI 12 zostało zaprezentowane w Chinach 27 kwietnia 2020 roku, czyli ponad rok temu. MIUI 12 Global ogłoszono niewiele później, bo 19 maja. Pod koniec ubiegłego roku producent zaanonsował MIUI 12.5, na które wciąż czeka wielu użytkowników smartfonów Xiaomi i jego marek-córek. Mimo to, już za kilka tygodni chiński gigant może pochwalić się światu MIUI 13.

Według informacji, które przekazuje AnTuTu, premiera MIUI 13 zaplanowana jest na 25 czerwca 2021 roku, czyli za siedem tygodni. Xiaomi na razie milczy na temat nowej odsłony swojego interfejsu, ale jeżeli faktycznie planuje go zaprezentować tego dnia, za kilka tygodni powinno zacząć to oficjalnie zapowiadać.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon MIUI, także wydanie z liczbą „13” najprawdopodobniej zostanie najpierw zaprezentowane w Chinach, a dopiero później na rynku międzynarodowym w wersji Global, która przeznaczona jest również dla użytkowników z Polski.

MIUI jest już bardzo dojrzałym interfejsem, więc Xiaomi nie ma zbyt dużego pola do manewru. Mimo to, MIUI 12 przyniosło dość sporo zmian, przede wszystkim wizualnych, ale nie tylko, bo funkcjonalnych też. Na razie nie wiadomo, co nowego znajdzie się w MIUI 13, ale mówi się m.in. o optymalizacji animacji i możliwości tworzenia własnych tapet. Nie są to zatem przełomowe rozwiązania, dlatego czekamy na więcej informacji.

AnTuTu donosi przy okazji też, że smartfony z serii Xiaomi Mi 9 oraz Redmi Note 8 i Redmi 8, a także Xiaomi Mi MIX 3 nie dostaną aktualizacji do MIUI 13. Mowa tu jednak o modelach sprzedawanych w Chinach, a do tego to mimo wszystko nieoficjalne informacje, które częściowo są sprzeczne z tymi, które wyciekły do sieci już pod koniec listopada 2020 roku.