MIUI 12 Global oficjalnie zapowiedziane! Xiaomi podaje rozkład aktualizacji

MIUI albo się kocha, albo nienawidzi. Zwolennicy autorskiej nakładki doskonale wiedzą, jak się ona zmieniała w ostatnim czasie i ile zmian w niej wprowadzono. Najnowszą, dużą aktualizacją będzie MIUI 12, które dziś oficjalnie zapowiedziano w wersji globalnej. Xiaomi podało też listę smartfonów, mających dostać nowe wydanie tego interfejsu.

Oficjalna premiera MIUI 12 Global

Tak naprawdę wydarzenie to jest czystą formalnością, ponieważ Xiaomi zaprezentowało MIUI 12 pod koniec kwietnia 2020 roku w Chinach, więc wiemy na jego temat wszystko, co najważniejsze.

Wypada jednak przypomnieć kilka najważniejszych kwestii. Po pierwsze, Xiaomi wprowadziło mnóstwo zmian w sposobie projektowania wyglądu interfejsu i ikon, a także animacjach systemowych. W MIUI 12 wszystko ma wyglądać lepiej i naturalniej oraz zachowywać się w bardziej intuicyjny sposób, na dodatek bez irytującego klatkowania (producent przyłożył bowiem też dużo uwagi do płynności).

W MIUI 12 wszystko jest również bardziej ruchome i żywe. Na przykład ikonki włączania/wyłączania internetu czy autoobracania ekranu na belce wysuwanej od góry pokazują krótką animację, kiedy się je dotknie, a w aplikacji pogody użytkownik zobaczy to samo, co w danym momencie dzieje się za oknem (tj. świecące słońce na bezchmurnym niebie, padający deszcz lub śnieg bądź burzę z piorunami).

W MIUI 12 pojawił się też Ultra Battery Saver, dzięki któremu ostatnie 5% baterii wystarczy nawet na ponad 5 godzin działania smartfona. Kiedy tryb ten zostanie uruchomiony, użytkownik będzie miał dostęp do podstawowych funkcji, jak dzwonienie i SMS-owanie oraz wybranych przez siebie aplikacji (na przykład WhatsApp).

W MIUI 12 Dark Mode dostępny jest we wszystkich programach, także niesystemowych. Do tego użytkownicy mają możliwość skorzystania z szuflady aplikacji (App Drawer; automatycznie są one też grupowane kategoriami tematycznymi). Xiaomi pochwaliło się również, że Motywy trafią do 28 nowych regionów, dzięki czemu będą w sumie dostępne w 215 i 71 językach.

W MIUI 12 bardzo dużo uwagi poświęcono również kwestii prywatności. Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany, kiedy jakaś aplikacja wykorzysta „wrażliwe uprawnienie” (na przykład dostęp do lokalizacji, aparatu lub mikrofonu). Właściciel urządzenia będzie też mógł je przyznać jedynie na czas korzystania z programu.

Kolejną kwestią, mającą na celu ochronę prywatności użytkownika, jest automatyczne usuwanie danych o lokalizacji i pozostałych informacji powiązanych z udostępnianymi plikami. Opcja ta jest domyślnie włączona, ale można ją też wyłączyć.

MIUI 12 – lista smartfonów, które otrzymają aktualizację

Udostępnianie MIUI 12 Global rozpocznie się od końca czerwca 2020 roku. Jako pierwsze aktualizację otrzymają Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 i Redmi K20 Pro.

Już w przyszłym tygodniu mają natomiast rozpocząć się beta testy MIUI 12 Global.

Źródło: Xiaomi