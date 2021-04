Chcesz kompaktowego iPhone’a? Teraz kupisz iPhone 12 mini i iPhone SE 2020 w niższych cenach!

Obecnie trudno kupić kompaktowy smartfon, a wciąż wiele osób właśnie takiego szuka. iPhone 12 mini i iPhone SE 2020 idealnie wpasowują się w dłoń, a na dodatek teraz oba kupicie w niższych, bardzo atrakcyjnych cenach.

Producenci smartfonów z Androidem całkowicie odpuścili sobie kompaktowe modele. Jedynie Asus zamierza taki zaproponować, chociaż nadchodzący Asus ZenFone 8 Mini mimo wszystko zapewne będzie dla niektórych osób za duży, bowiem zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 5,9 cala. Co zatem mają zrobić klienci? Dla wielu rozwiązaniem może okazać się kupno iPhone’a, szczególnie że teraz dwa z nich dostępne są w niższych cenach niż zwykle.

Reklama

Promocja: iPhone 12 mini i iPhone SE 2020 w niższych cenach w Media Expert

Sugerowana cena modelu iPhone 12 mini wynosi 3599 złotych, aczkolwiek taka obowiązuje już chyba tylko w oficjalnym sklepie internetowym Apple, ponieważ pozostałe od dłuższego czasu sukcesywnie ją obniżają. Wyjątkiem jest najnowsza, fioletowa odsłona, której przedsprzedaż rozpoczęła się dzisiaj.

Teraz iPhone 12 mini w wersji z 64 GB pamięci w kolorze czarnym może być Wasz za 2999 złotych – taka (promocyjna) cena na ten model obowiązuje bowiem w sklepie Media Expert. Jeśli jednak czarny Wam się nie podoba, to za 100 złotych więcej dostępne są warianty czerwony, niebieski i zielony.

iPhone 12 mini to bezapelacyjnie najlepszy kompaktowy smartfon na rynku w chwili obecnej, szczególnie w promocyjnej cenie. Jeżeli jednak nie dysponujecie tak dużym budżetem lub po prostu nie macie aż tak wygórowanych oczekiwań, to może Was zainteresować iPhone SE 2020, który także jest dostępny w sklepie Media Expert w niższej, bardzo atrakcyjnej cenie.

iPhone SE 2020 w wersji z 64 GB pamięci wbudowanej w kolorze czarnym kosztuje obecnie w sklepie Media Expert 1849 złotych.

Sklep Media Expert nie podaje informacji, do kiedy będzie trwała promocja na modele iPhone 12 mini i iPhone SE 2020, ale z obserwacji wiem, że zwykle kończą się one bardzo szybko, a szczególnie szybko rozchodzi się iPhone SE 2020. Jeśli zatem mieliście go na oku, to jest to zdecydowanie dobry moment, żeby kupić ten smartfon. A może jednak wybierzecie iPhone 12 mini?

Na koniec dodam jeszcze, że sklep Media Expert pozwala rozłożyć płatność za oba smartfony na raty 0%, czyli bez dodatkowych kosztów.