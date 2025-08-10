Ten czytnik e-booków naprawdę przypomina papierową książkę

Standardowe czytniki e-booków wyświetlają tylko jedną stronę naraz, przez co wielu użytkownikom brakuje wrażeń znanych z czytania papierowych książek. Pewien użytkownik Reddita postanowił to zmienić, konstruując własny, składany czytnik z dwoma ekranami e-ink, który otwiera się i działa jak prawdziwa książka.

E-book prawie jak książka

Autorem projektu jest Redditowicz o pseudonimie Spacerower, który po uszkodzeniu wyświetlacza swojego starego czytnika zaczął szukać alternatywy. Nie znalazł urządzenia spełniającego wszystkie jego wymagania, więc stworzył je samodzielnie.

Efekt? Czytnik e-booków z dwoma ekranami e-ink o przekątnej 5,83 cala każdy, połączonymi w formie „grzbietu” jak w tradycyjnej książce. Po otwarciu widzimy od razu dwie strony tekstu, a przewracanie ich odbywa się synchronicznie na obu ekranach.

Urządzenie o grubości 16 mm (po 8 mm na każdą stronę) nie wymaga etui ochronnego, bo zamknięte ekrany chronią się nawzajem. Autor projektu zastosował energooszczędny układ ESP32-S3, który w trybie głębokiego uśpienia pobiera jedynie 5–7 mikroamperów. Dwie baterie 1300 mAh oraz technologia e-ink, zużywająca energię tylko przy zmianie strony, zapewniają czas pracy liczony w tygodniach, a nawet miesiącach (to oczywiście zależy od tego jak dużo będzie czytać).

źródło: Reddit @spacerower

Co jeszcze potrafi ta „samoróbka”?

Czytnik ma slot na karty SD do przechowywania całej biblioteki offline, port USB-C do ładowania oraz fizyczne przyciski do nawigacji i zmiany stron.

Największym wyzwaniem okazało się jednak oprogramowanie. Autor przyznaje, że jest ono w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Odpowiada za konwersję plików ePUB, renderowanie tekstu i interfejs użytkownika. Kluczowe jest idealne zsynchronizowanie przewracania stron i prawidłowe formatowanie tekstu na obu ekranach.

To właśnie złożoność oprogramowania, a także wyższe koszty produkcji, mogą tłumaczyć, dlaczego duzi producenci, tacy jak Amazon czy Kobo, nie wprowadzili jeszcze podobnego rozwiązania na rynek. Warto jednak przypomnieć, że pojawił się już czytnik e-booków ze składanym ekranem.

Ten projekt pokazuje jednak, że idea „cyfrowej książki”, a nie tylko elektronicznego wyświetlacza, ma potencjał. Choć autor nie potwierdził jeszcze planów komercyjnej produkcji, rozważa możliwość uruchomienia kampanii crowdfundingowej.

Dopóki jednak takie lub podobne rozwiązanie nie trafi do masowej produkcji jesteśmy zmuszeni wybierać spośród dostępnych na rynku modeli „jednokartkowych”. Nasz ranking pozwoli wybrać wam najlepsze czytniki e-booków.