Samsung szykuje sporo nowych tabletów, a my wiemy już o nich prawie wszystko

We wrześniu Samsung wprowadzi na rynek całą gamę nowych tabletów, w tym flagowe Galaxy Tab S11 i Galaxy S11 Ultra, przystępniejszy cenowo Galaxy Tab S10 Lite oraz modele z serii Galaxy Tab A11. Do sieci trafiły niemal kompletne specyfikacje, konfiguracje pamięciowe i ceny dla Europy.

Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra i Galaxy Tab S10 Lite – co o nich wiemy?

Samsung planuje premierę trzech modeli tabletów z wyższej półki – Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra i Galaxy Tab S10 Lite. Wszystkie otrzymają wsparcie dla rysika S Pen. Galaxy Tab S11 i Galaxy S11 Ultra wyposażone zostaną w wyświetlacze AMOLED (odpowiednio, 11-calowy z rozdzielczością 2560×1600 pikseli i 14,6-calowy z rozdzielczością 2960×1848 pikseli), podczas gdy Galaxy Tab S10 Lite ma mieć 10,9-calowy panel LCD o rozdzielczości 2112×1320 pikseli.

Za wydajność w dwóch droższych modelach odpowiadać będzie procesor MediaTek Dimensity 9400, a Galaxy S10 Lite – autorski Exynos 1380. Wersje pamięci prezentować będą się następująco:

Galaxy Tab S11: 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB,

Galaxy Tab S11 Ultra: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/1 TB,

Galaxy Tab S10 Lite: 6/128 GB, 8/256 GB.

Wszystkie modele będą dostępne w wariantach Wi-Fi oraz Wi-Fi + 5G, z różnicami w obsługiwanych standardach łączności: w Galaxy Tab S11 Ultra znajdzie się Wi-Fi 7, w Galaxy Tab S11 Wi-Fi 6E, a w Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 6.

Pod względem aparatów Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra dostaną zestaw 13 Mpix z tyłu i 12 Mpix z przodu, natomiast Galaxy S10 Lite – 8 Mpix i 5 Mpix. Pojemność baterii wynosi, odpowiednio: 8400 mAh (Galaxy Tab S11), 11 600 mAh (Galaxy Tab S11 Ultra) i 8000 mAh (Galaxy Tab S10 Lite). Dwa wyższe modele będą wspierać ładowanie 45 W, a Lite – 25 W.

źródło: Dealabs

Dzięki portalowi Dealabs poznaliśmy także ceny w Europie, które mają prezentować się następująco:

Galaxy Tab S11: od 899 € (~3820 złotych) za wariant Wi-Fi 12/128 GB, do 1079 € (~4560 złotych) w wersji Wi-Fi 12/512 GB,

Galaxy Tab S11 Ultra: od 1339 € (~5700 złotych) za wariant Wi-Fi 12/256 GB, do 1759 € (~7480 złotych) za wersje z Wi-Fi 16/1 TB,

Galaxy Tab S10 Lite: od 399 € (~1700 złotych) za wersję Wi-Fi 6/128 GB, do 529 € (~2260 złotych) za wariant Wi-Fi + 5G 8/256 GB.

Premiera ma nastąpić 4 lub 5 września 2025 roku – prawdopodobnie podczas targów IFA 2025 w Berlinie.

Samsung przygotowuje też budżetowe uzupełnienie oferty

Oprócz flagowców Samsung przygotowuje także dwa nowe tablety z niższej półki – Galaxy Tab A11 oraz Galaxy Tab A11+. Podstawowy model pojawił się w certyfikacji Safety Korea, co ujawniło jego pierwsze zdjęcie. Otrzymał oznaczenie SM-X135N i według doniesień, będzie wyposażony w akumulator o pojemności około 5000 mAh. Choć to niewiele jak na tablet, jest to zbliżona wartość do poprzednika Samsunga Galaxy Tab A9 z 2023 roku, który miał baterię 5100 mAh.

Samsung Galaxy Tab A11 (źródło: Safety Korea)

Z kolei Galaxy Tab A11+ będzie bezpośrednim następcą Galaxy Tab A9+, więc można się spodziewać nieco większego ekranu i poprawionej wydajności, ale wciąż pozostanie to urządzenie z najniższego segmentu cenowego. Premiera obu modeli ma odbyć się w Indiach już we wrześniu, a ich ceny powinny być zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż przedstawionych powyżej urządzeń.