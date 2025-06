Kiedy Android 16 będzie dostępny? Google nie każe długo czekać

Google nie ma w zwyczaju podawać dokładnego terminu wydania kolejnych wersji systemu, sygnowanego zielonym robotem. Tym razem jednak zasugerowano, że firma zdecydowała się na taki krok. Kiedy Android 16 zostanie wydany?

Rozwój każdego wydania Androida podzielony jest na dwie fazy, z czego druga dzieli się na kolejne dwie. Pierwszy Android 16 Developer Preview został udostępniony w listopadzie 2024 roku, a kolejny – i równocześnie ostatni – w grudniu ubiegłego roku.

W styczniu 2025 roku pojawiła się pierwsza beta systemu Android 16, a kolejne w lutym, marcu i kwietniu. W marcu 2025 roku oprogramowanie osiągnęło status Platform Stability, co oznacza wkroczenie w etap, w którym nie są wprowadzane już znaczące zmiany, które mogłyby mieć wpływ również na działanie aplikacji (co jest istotne dla programistów).

Z harmonogramu, udostępnionego przez Google, wynikało, że finalna wersja systemu Android 16 zostanie udostępniona „po kwietniu 2025 roku”, lecz Amerykanie nie wskazali konkretnej daty.

W maju 2025 roku Google oficjalnie zaprezentowało Material 3 Expressive, który całkowicie odmieni wygląd systemu Android 16. Równocześnie firma zaanonsowała inne zmiany, w tym związane z bezpieczeństwem. Wtedy też pojawiła się wzmianka, że finalna wersja zostanie wydana w czerwcu 2025 roku.

Na oficjalnym profilu Android Developers pojawił się post, w którym możemy przeczytać, że już prawie czas na finalne wydanie systemu Android 16! Dodano też krótkie do zobaczenia jutro, co wskazuje, że Google może udostępnić najnowszą wersję oprogramowania 11 czerwca 2025 roku. W mniej optymistycznym scenariuszu jutro poznamy datę wydania Androida 16.

It's almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. 😉 pic.twitter.com/oChA0pxeFa