Wyjątkowy robot. Rodzina i znajomi będą Ci zazdrościć

Marka Eufy wprowadza na rynek dwa nowe roboty sprzątające. W jednym z nich jest coś wyjątkowego, niespotykanego i przydatnego podczas codziennego zwalczania brudu. Czym wyróżnia się ten sprzęt?

Nowe roboty sprzątające z linii Eufy Omni – Eufy Omni E25 i Omni E28 (specyfikacja, funkcje)

Eufy Omni E25 i Omni E28 to najnowsze propozycje urządzeń czyszczących Anker. Oba modele to roboty odkurzające z funkcją mopowania. Pojemniki na kurz w stacjach bazowych są automatycznie opróżniane do worka o pojemności 3 litrów. Zgodnie z deklaracją producenta, taka pojemność ma wystarczyć nawet na 75 dni sprzątania. Ponadto w stacji bazowej roboty napełniają swoje zbiorniki na wodę czystą, dozują detergent i oddają wodę brudną, a ich mopy są myte i suszone.

Eufy Omni E25 (źródło: Anker)

Oba modele robotów odkurzają z mocą ssania 20 tysięcy Paskali. Zostały też wyposażone w specjalne szczotki DuoSpiral, zapobiegające splątaniu włosów, a także ramię CornerRover do zbierania śmieci i kurzu z kątów. Najnowsze modele Eufy oferują również system mopowania HydroJet, który sprawia, że rolki mopujące czyszczą się na bieżąco.

Eufy Omni E25 i Omni E28 korzystają z technologii rozpoznawania obiektów AI.See. Sztuczna inteligencja wspomaga roboty w precyzyjnym zidentyfikowaniu ponad 200 typów obiektów pozostawianych na podłodze. Roboty rozpoznają też dywan, aby na czas jego czyszczenia automatycznie zwiększyć moc ssania i unieść roboty na 10,5 milimetra.

Eufy Omni E28 – robot z odkurzaczem w jednej stacji bazowej

Na szczególną uwagę zasługuje model Eufy Omni E28. Poza robotem i zaawansowaną stacją bazową oferuje też w zestawie przenośny, zintegrowany ze stają odkurzacz do czyszczenia głębokiego Flexi One. Wystarczy odłączyć go od stacji wraz ze zbiornikiem, aby zyskać sprzęt do czyszczenia dywanów lub mebli tapicerowanych na mokro.

Zasada działania tego „dodatku” jest bardzo prosta. Wystarczy spryskać zabrudzony element wodą ze środkiem czyszczącym, a następnie docisnąć głowicę szczotki do czyszczonej powierzchni, aby wyciągnąć brud. Po zakończonej pracy należy podłączyć odkurzacz z powrotem do stacji, upewnić się, że szczotka jest ustawiona w pionie i nacisnąć przycisk. Dzięki temu odkurzacz przenośny zostanie oczyszczony.

Eufy Omni E28 (źródło: Anker)

Eufy Omni E25 i Eufy Omni E28 – dostępność i cena

Aktualnie trwa przedsprzedaż Eufy Omni E25 i Omni E28, natomiast oficjalna sprzedaż w sieciach handlowych wystartuje 22 czerwca 2025 roku. Roboty można zamówić m.in. bezpośrednio przez stronę producenta, gdzie za 1 euro można uzyskać kod rabatowy na kwotę 150 euro (równowartość około 710 złotych).

Oba modele są też dostępne w oficjalnym sklepie producenta na Allegro w cenach 3699 złotych za Omni E25 i 4199 złotych za Omni E28. Dodatkowo, decydując się na zakup na Allegro przed 22 czerwca 2025 roku, klient otrzymuje zestaw wymiennych akcesoriów oraz kupon o łącznej wartości 585 złotych. Nowości kupicie również na platformie Amazon.

Gdzie kupić? Robot sprzątający Eufy Omni E25 ok. 3699 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.