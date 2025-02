Boicie się kupić gry we wczesnym dostępie? Nowa funkcja Steam ochroni Wasze portfele

Jednym z elementów, który w ciągu ostatniej dekady na stałe wpisał się w krajobraz grania na PC, to publikacja tytułów we wczesnym dostępie. Rozwiązanie ma swoje zalety, ale też wady. Nowa funkcja Steam umożliwi uchronienie się przed jednym ze skutków ubocznych early accessu.

Czym jest wczesny dostęp?

W największym możliwym skrócie – early access pozwala osobom na dostęp do gry przed wersją ostatecznie dopuszczoną dla szerszego grona. W zamian za niższą cenę zakupu tytułu i możliwość wpływania na decyzje twórców, gracze godzą się najczęściej na więcej błędów i okrojoną liczbę funkcji.

Baldur’s Gate 3, hit z 2023 roku, zaczynał swoją drogę do sukcesu od wczesnego dostępu w 2020 roku (Źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Wśród gier, które były rozwijane w ten sposób i osiągnęły sukces, można wymienić m.in. Slay the Spire, Darkest Dungeon, Subnautica czy Baldur’s Gate 3. W tej chwili we wczesnym dostępie pozostaje np. Project Zomboid, Valheim, Ready or Not czy Path of Exile 2.

Niestety, nie każda gra cieszy się dużą popularnością sprawiającą, że twórcy dociągają projekt do końca. Wtedy w graczach może rodzić się poczucie, że zmarnowali od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Valve ma jednak plan, aby zmniejszyć liczbę inwestujących w niewłaściwe projekty w early accessie.

Ostrzeżenia Steam o niewspieranych grach

Nowe rozwiązanie, które pojawiło się na platformie Valve, zostało wyłapane przez konto SteamDB, a szczegóły opublikowane na profilu Bluesky. Założenie jest bardzo proste – tytuły we wczesnym dostępie, które nie są aktualizowane od dawna, otrzymają teraz notkę dotyczącą ostatniej aktualizacji gry. Z tego, co udało się ustalić serwisowi, ostrzeżenie dotyczy pozycji, których wersja nie zmieniła się od ponad dwunastu miesięcy.

Steam now warns about Early Access that have not been updated in months. 🕵️ Tip: SteamDB browser extension shows last update for all games.



[image or embed] — SteamDB (@steamdb.info) 5 lutego 2025 12:54

W przypadku polskiej wersji Steama, przykładowa treść ostrzeżenia brzmi następująco:

Uwaga: producenci nie wydali żadnej aktualizacji od ponad 4 lat. Informacje i terminarz opisane w tym miejscu przez producentów mogą nie być już aktualne. Ostrzeżenie widoczne na karcie gry Unsung Story

Jakie to ma znaczenie dla gracza, zapytacie? Od teraz nie trzeba będzie przegrzebywać się przez obietnice w newsletterze czy korzystać z zewnętrznych baz danych i wtyczek, aby dowiedzieć się, czy gra „żyje”. Jeżeli tytuł od roku pozostaje bez zmian, być może wielu graczy zastanowi się dwa razy, zanim kliknie „Kup teraz”.

Oczywiście nowa funkcja nie sprawi, że porzucone projekty wrócą na właściwe tory, ale jest to dobry krok do większej czytelności early accessów. Lepiej ostrzegać graczy niż doprowadzić do sytuacji, że raz źle ulokowane pieniądze zraziłyby kogoś do inwestycji w inne gry warte zakupu we wczesnym dostępie w przyszłości.