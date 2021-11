Karty graficzne Intel ARC z premierą co rok. Czy to może się sprawdzić?

Między premierami kolejnych generacji kart graficznych zauważalna jest mniej lub bardziej regularna przerwa. W przypadku NVIDII są to dwa lata, natomiast AMD wprowadza swoje karty nieco mniej systematycznie. Jak się okazuje Intel może wydawać swoje dedykowane karty graficzne Intel ARC zdecydowanie częściej niż konkurencja. Zupełnie tak, jak to jest w kwestii procesorów z serii Core, których kolejne generacje mają swoją premierę dość często.

Karty graficzne Intel ARC wydawane co roku? Tak, to możliwe

Intel jakiś czas temu oficjalnie zapowiedział, że ma w planach wejść na rynek dedykowanych kart graficznych, jednocześnie zdradzając informacje na temat technicznego aspektu ARC-ów. Gigant z Santa Clara ogłosił także, że GPU będą oferowały autorską technologię super samplingu XeSS, która podobnie jak karty NVIDII, będą korzystały ze sztucznej inteligencji do upscalowania obrazu. Co więcej, firma ujawniła nazwy kodowe kart graficznych Intel ARC, które będą trafiały na rynek w następnych latach.

Pracownik Intela pod pseudonimem theBrycelsRT w odpowiedzi na dość żartobliwy komentarz innego użytkownika Twittera zasugerował, że karty graficzne Intel ARC mają mieć premierę co rok. Najprędzej zadebiutuje seria Alchemist, natomiast jest także plan na układy Battlemage, Celestial oraz Druid. Jak się okazuje, premiery następnych kart graficznych wcale mogą nie być od siebie czasowo tak bardzo oddalone, jak jest w przypadku propozycji NVIDII (Pascal GTX 1000 miał premierę w 2016, Turing RTX 2000 w 2018 zaś Ampere RTX 3000 w 2020 roku).

Pracownik Intela odpowiedział, że jeśli wszystko pójdzie z planem, to jeszcze w roku 2025 na rynek trafią GPU o nazwie kodowej Intel ARC Druid, która ma być czwartą generacją dedykowanych kart Niebieskich. Na początku następnego roku zadebiutuje seria Alchemist, a więc Battlemage najpewniej trafi do sprzedaży w 2023, a Celestial w 2024 roku. Patrząc na to, że producent nawet dwa razy do roku wprowadza swoje procesory, coroczna premiera nowych generacji GPU także wydaje się możliwa. Niemniej jednak różnice między poszczególnymi seriami na pewno nie będą tak zauważalne, jak jest to w przypadku kart graficznych GeForce RTX 2000 a RTX 3000.

Warto pamiętać, że to na razie nic pewnego, bowiem przez następne lata (mówimy o 3-4) może się wiele zmienić na rynku. Mimo tego premiera kart graficznych Intel ARC Alchemist 1. generacji odbędzie się już na początku następnego roku.