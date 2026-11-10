Nowy telewizor Samsung? Nie zapomnij odebrać prezentu

Jeśli przed końcem 2026 roku zamierzasz wymienić swój telewizor na nowy i zdecydujesz się na zakup urządzenia z katalogu Samsunga, nie zapomnij odebrać prezentu. Firma dorzuca bowiem zestaw czterech kodów do popularnych usług cyfrowych.

Samsung rozdaje kody. Kup telewizor i ciesz się (bezpłatną) rozrywką

Zasady są proste: kupujesz nowy telewizor Samsung między 9 listopada a 31 grudnia 2026 roku, następnie instalujesz go w mieszkaniu, uruchamiasz i podłączasz do internetu. W kolejnym kroku pobierasz bezpłatną aplikację Samsung Promotion i logujesz się na konto Samsung Account. Klikasz baner promocyjny i odbierasz kody.

Konkretnie są to cztery kody – na:

Megogo w Pakiecie Optymalnym na 2 miesiące (o wartości 89,90 złotych),

Canal+ w pakiecie Ultra na miesiąc (o wartości 79 złotych),

Sweet.TV w pakiecie L+Polsat na miesiąc (o wartości 65 złotych),

Xbox Game Pass Premium na miesiąc (o wartości 54,99 złotych).

Kody są przeznaczone wyłącznie dla zupełnie nowych użytkowników w przypadku Canal+ i Xboxa, z kodu na Megogo można skorzystać, jeśli nie miało się aktywnego konta od co najmniej 180 dni, a w przypadku Sweet.TV wystarczy brak aktywnej usługi w danym momencie.

Kody można odebrać najpóźniej 31 grudnia 2026 roku, a aktywować – do 15 stycznia 2027 roku. Warto to jednak zrobić szybciej niż później, ponieważ kodów do rozdania jest łącznie 8000 (po 2000 dla każdej usługi).

Promocyjny zestaw kodów na usługi do zakupu telewizora Samsung | źródło: Samsung

Jakie telewizory są objęte promocją?

Promocją objęto szeroki wybór telewizorów – w rozmiarach od 32 do 115 cali. To zarówno modele z podświetleniem Mini LED i Micro RGB, jak i z technologią Neo QLED czy też panelami OLED. Pełna lista przedstawia się następująco:

telewizory Mini LED: M70 (43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali), M8 (55, 65 i 85 cali), M9 (100 cali),

telewizory Neo QLED: QN7 (43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali), QN8 (55, 65, 75 i 85 cali),

telewizory Micro RGB: R85 (85 i 100 cali), R86 (55, 65 i 75 cali), R95 (65, 75, 85 i 115 cali),

telewizory OLED: S85 (48, 55, 65, 77 i 83 cale), S90 (42, 48, 55, 65, 77 i 83 cale), S92 (42, 48, 55, 65, 77 i 83 cale), S95 (48, 55, 65 i 77 cali), S99 (55, 65, 77 i 83 cale),

a także: The Frame (32, 43, 55, 65, 75 i 85 cali) The Movingstyle (27 cali) i projektor The Freestyle.



Przejrzałem go i nie znalazłem w nim żadnych haczyków, ale w razie czego pełny regulamin dostępny jest na stronie promocji.