Premiera Insta360 GO 3. Możliwe, że tak małej kamerki sportowej jeszcze nie widziałeś

Kiedy myślimy o kamerach sportowych, zwykle wyobrażamy sobie niezbyt duże urządzenia. Jednak zazwyczaj nie mamy na myśli sprzętu aż tak małego jak wprowadzona właśnie na rynek kamerka Insta360 GO 3. Pomimo niewielkich rozmiarów, ma spory potencjał. Co dokładnie oferuje?

Niewielka kamera sportowa z dużym potencjałem

Insta360, firma znana z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie fotografii i filmowania, w 2019 roku wprowadziła na rynek Insta360 GO. Była to niewielka, ale potężna kamera, która pomimo swojego rozmiaru oferowała całkiem niezłą jakość obrazu i różnorodność funkcji. Teraz, firma wprowadza na rynek już trzecią generację tej kamerki.

Można powiedzieć, że Insta360 GO 3 to małe cudo techniki. Mimo że waży zaledwie 35 gramów, potrafi nagrywać wideo w jakości 2.7K w 30 klatkach na sekundę i w nawet 50 klatkach na sekundę w jakości 1080p. Aparat oferuje przysłonę na poziomie f/2.2. Producent chwali się również cyfrową technologią stabilizacji obrazu FlowState i, trzeba przyznać, że prezentacja jej możliwości wygląda naprawdę imponująco.

Najnowsza kamera sportowa Insta360 sprzedawana jest razem z Action Pod, czyli czymś rodzaju etui lub stacji dokującej. Za jej pomocą możliwe jest nie tylko ładowanie urządzenia. Action Pod wyposażony jest w wyświetlacz, dzięki któremu możliwe jest zmienianie ustawień nagrywania oraz podgląd z kamerki w czasie rzeczywistym.

Działanie stablizacji Flow State (źródło: Insta360)

Bateria Insta360 GO 3 pozwala na nagrywanie do 45 minut bez konieczności ładowania, jednak podłączenie jej do Action Pod zwiększa czas działania do 170 minut.

Co więcej, kamera jest wyposażona w dwa mikrofony oraz może pochwalić się klasą wodoodporności IPX8. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać ze sterowania za pomocą głosu oraz dołączonych do zestawu akcesoriów, które pomogą zamontować tę niewielką kamerę sportową niemal wszędzie.

Insta360 GO 3 (źródło: Insta360)

Dostępność i cena

Jeśli akurat kamera sportowa znajduje się na liście waszych zakupów i ten model Was zainteresował, to mam dobre wieści. Insta360 GO 3 jest już dostępna W Polsce. Jej cena uzależniona jest od wielkości zbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie występuje w wersji 32 GB, 64 GB i 128 GB.

W oficjalnym sklepie internetowym producenta ceny kształtują się w następujący sposób: 2099 złotych (32 GB), 2199 złotych (64 GB) oraz 2349 złotych (128 GB).

W zestawie sprzedażowym Insta360 GO 3, oprócz samej kamery, znajduje się Action Pod, kabel zasilający, zawieszka magnetyczna Magnet Pendant, uchwyt Pivot Stand oraz Uchwyt Easy Clip.