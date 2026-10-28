Słabe Wi-Fi? Dla tej kamery to nie problem

Na rynku debiutuje nowa kamera wewnętrzna Xiaomi, dla której brak Wi-Fi lub kiepska jakość łącza nie powinna być problemem.

Ta kamera wewnętrzna Xiaomi nie potrzebuje połączenia z Wi-Fi

W lutym 2026 roku wspominaliśmy o kamerze zewnętrznej Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G, która eliminuje problem z niedostatecznym sygnałem Wi-Fi. Teraz chińska marka wprowadza na rynek kolejną kamerę z podobnym rozwiązaniem, jednak tym razem jest to sprzęt do monitorowania wewnętrznego.

Xiaomi Smart 4G Camera 3 to rozwiązanie wyposażone we wbudowaną kartę SIM z darmowym transferem danych. Warto zaznaczyć, iż karty te dostarczane są przez China Telecom i China Unicom. W praktyce oznacza to, że wystarczy zakupić kamerę i korzystać z jej funkcji bez żadnych dodatkowych opłat za transmisję, dzięki czemu sprzęt może zostać zainstalowany w miejscach, w których zasięg domowej sieci jest słaby np. w piwnicy, garażu czy w najbardziej oddalonym od routera pokoju. Właściciel natomiast może zdalnie i stale korzystać z transmisji na żywo. Co jednak istotne – użytkownik ma możliwość połączenia jej z Wi-Fi.

Xiaomi Smart 4G Camera 3 (źródło: Xiaomi)

Najnowsza wewnętrzna kamera Xiaomi Smart 4G Camera 3 została wyposażona w obiektyw 5 Mpix z przysłoną f/1.6, dzięki czemu nagrania tworzone są w rozdzielczości 2880 x 1620 pikseli. Ponadto urządzenie ma czujnik o wysokiej czułości oraz diody o długości fali 940 nm, co sprawia, że zestaw ten ma pozwolić na rejestrowanie kolorowych nagrań również przy kiepskim oświetleniu. Nowa kamera oferuje także możliwość obrotu w 360º w poziomie oraz pochylenia w pionie o 109º.

Gizmochina wspomina, że na liście funkcji nie zabrakło też tych opartych na AI, które posłużą do wykrywania ruchu czy monitorowania aktywności w domu. Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z dwukierunkowych połączeń głosowych, nagrywania przy niskim zużyciu energii czy tworzenia zdjęć poklatkowych. Kamera łączy się ze smartfonami przez Xiaomi HyperConnect.

Xiaomi Smart 4G Camera 3 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Smart 4G Camera 3 – dostępność i cena

Nowa kamera Xiaomi Smart 4G Camera 3 póki co debiutuje na chińskim rynku. Cenę ustalono na 269 juanów (~160 złotych), jednak od 4 listopada 2026 roku startuje zbiórka crowdfundingowa, dzięki czemu sprzęt można zakupić za 199 juanów (~120 złotych).