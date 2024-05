Takiej kamery Xiaomi jeszcze nie miało

Na obszerny katalog urządzeń firmy Xiaomi od dłuższego czasu składają się także kamery do monitoringu wewnętrznego. Chiński gigant właśnie zaprezentował nowy, najbardziej wypasiony model w ich rodzinie – nazywa się C700.

Wysoka jakość o każdej porze dnia i nocy

Xiaomi C700 to „inteligentna” (jak określa ją producent) kamera do monitoringu domu od wewnątrz. Po raz pierwszy producent zdecydował się na zastosowanie matrycy 8 Mpix, dzięki czemu urządzenie jest w stanie rejestrować materiał w rozdzielczości 4K, czyli 3840×2160 pikseli.

fot. producenta

Widoczność szczegółów w przypadku monitoringu ma olbrzymie znaczenie. Aby zapewnić możliwie bogaty w detale obraz kamera obsługuje także HDR i jest wyposażona w niezłej klasy obiektyw z 5 soczewkami. W efekcie nagrania mają pozostawać ostre niezależnie od warunków oświetleniowych i pory dnia.

W nocy do akcji wchodzi jeszcze układ 10 diod świecących w (niewidzialnej dla ludzkiego oka) podczerwieni, co w połączeniu z technologią ekspozycji bez efektu czerwieni pozwalać ma na osiągnięcie doskonałej widoczności na dystansie do 10 m.

fot. producenta

Inteligentna kamera Xiaomi do monitoringu wewnętrznego

Nie bez znaczenia jest również konstrukcja urządzenia. Xiaomi C700 umożliwia obracanie oka w dwóch osiach. W poziomie kamera kręci się w zakresie 360 stopni, a w pionie – 110 stopni. W pewnym sensie pozwala to zredukować „martwe strefy”. Równocześnie, jeśli użytkownik chce prywatności, może zasłonić obiektyw, korzystając z fizycznej zasłony (można to zrobić zarówno ręcznie, jak i za pośrednictwem oprogramowania).

Czym jednak objawia się ta rzeczona „inteligencja”? Ano między innymi obecnością lokalnej sztucznej inteligencji, która samodzielnie wykrywa płacz dziecka, automatycznie śledzi ruchy zwierząt, wykrywa obecność ludzi i wysyła alerty o niepokojących anomaliach, między innymi o stłuczonym szkle. Kamera jest również w stanie rozpoznawać gesty, takie jak „OK”, a wszystkie dane potrzebne do działania tego systemu są przechowywane wyłącznie lokalne.

fot. producenta

Na tym nie koniec. Równocześnie model C700 umożliwia bowiem także wykonywanie połączeń głosowych, jako że ma sporych rozmiarów głośnik i mikrofon z technologią redukcji szumów. Nowe urządzenie Xiaomi ma też na pokładzie moduł Wi-Fi 6 służący do instalacji aktualizacji oraz przesyłania (za)rejestrowanych materiałów wideo. Te ostatnie mogą być również przechowywane lokalnie, zarówno na karcie microSD, jak i sparowanym NAS-ie.

Jako część ekosystemu Xiaomi kamera C700 może zostać także połączona z innymi akcesoriami smart home. To zaś umożliwia wprowadzenie automatyzacji, np. rozpoczęcia nagrywania po otwarciu drzwi.

Cena i dostępność

Aktualnie o urządzeniu mówi się wyłącznie w kontekście rynku chińskiego. Zadebiutuje tam 10 maja i będzie kosztować 349 juanów (równowartość ~195 złotych).

Premiera poza Państwem Środka nie będzie jednak zaskoczeniem, jako że poprzednie kamery Xiaomi można kupić nawet w Polsce – to między innymi modele C200, C300, C400 i C500 Pro. Biorąc przy okazji pod uwagę ich ceny, w przypadku C700 nie należy spodziewać się wartości poniżej 300 złotych.