Dwa obiektywy i jeden cel. Ta nowa kamera ma kilka asów w rękawie

Na polskim rynku debiutuje nowa kamera do monitoringu posesji. Sprzęt ma dwie jednostki, inteligentne funkcje i akumulator zasilany energią słoneczną. To jednak nie koniec zalet.

Reolink Omvi 2i Ultra, czyli podwójna kamera do monitoringu posesji

Do serii Omvi dołącza nowy model kamery Reolink Omvi 2i Ultra, który zaprezentowano podczas targów IFA 2026. Producent podkreśla, że jest to kompleksowe rozwiązanie do ochrony domu i posesji.

Bezprzewodowa kamera Reolink Omvi 2i Ultra ma konstrukcję typu bullet-PT (Pan Tilt), dzięki której właściciele mogą sprawdzać podjazd, podwórko, wejścia, a nawet boczne strefy posesji za pomocą mniejszej liczby urządzeń czy prostszej instalacji.

Nowe urządzenie zostało wyposażone w dwa obiektywy, w tym kamerę szerokokątną o rozdzielczości 8 Mpix (4K) oraz jednostkę obrotowo-uchylną o rozdzielczości 5 Mpix (3K), oferująca obrót o 355º i pochylenie o 55º.

Reolink Omvi 2i Ultra | fot. Reolink

Dodatkowym wsparciem w monitorowaniu terenu jest też inteligentna detekcja SyncTrack działająca bezpośrednio w urządzeniu. Dzięki temu rozwiązaniu kamera szerokokątna, wykrywająca obiekt, zapewnia ciągłe jego śledzenie. Z kolei funkcja automatycznego kadrowania pozwala na samoczynne powiększanie obrazu oraz dostosowywanie kadru, gdy obiekt zostanie wykryty. Ponadto za pomocą podglądu z kamery szerokokątnej dostępnego w aplikacji użytkownik może samodzielnie wybrać punkt, aby skierować na niego drugą jednostkę.

Reolink Omvi 2i Ultra – zasilanie słońcem i łączność

Kamera Reolink Omvi 2i Ultra została wyposażona w wymienny akumulator o pojemności 10000 mAh, która ma wystarczyć nawet na 6 miesięcy pracy na jednym ładowaniu. Zestaw z kamerą obejmuje również panel fotowoltaiczny o mocy 6 W zainstalowany na przewodzie o długości 3 metrów.

Urządzenie obsługuje też technologię Reolink SolarEase, wspierającą wydajność ładowania o 26%. Producent deklaruje, że taki system pozwala na działanie kamerze przy zaledwie 30 minutach dziennego ładowania słońcem, nawet w słabych warunkach i przy częściowym zacienieniu.

Reolink Omvi 2i Ultra | fot. Reolink

Reolink Omvi 2i Ultra oferuje też łączność Wi-Fi 6, oświetlenie aktywowane ruchem, podwójne czujniki PIR, tryb nocny w podczerwieni oraz kolorze czy opcję odstraszania za pomocą syreny i świateł. Kamera może zapisywać nagrania lokalnie na kartach microSD o pojemności do 512 GB i urządzeniach Reolink Home Hub. Nowy model jest też zgodny z asystentami głosowymi Amazonu i Google.

Reolink Omvi 2i Ultra | fot. Reolink

Nowa kamera Reolink Omvi 2i Ultra jest już dostępna w sprzedaży. Cenę ustalono na 1039 złotych, a do końca października 2026 roku urządzenie jest oferowane z 10-procentową zniżką za 934 złote.