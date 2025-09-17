Nowy smartfon Xiaomi. Duża bateria w smukłym ciele

Redmi 15R 5G to najnowszy smartfon Xiaomi, który spróbuje zainteresować sobą użytkowników celujących w pogranicze niskiej i średniej półki cenowej. Przekonuje do siebie akumulatorem o dużej pojemności i smukłą konstrukcją.

Dokładnie 18 sierpnia 2025 roku na polskim rynku zadebiutowała seria Redmi 15, a zaledwie kilka dni później firma Xiaomi wprowadziła do sklepów w naszym kraju nieco uboższy model Redmi 15C. Teraz rodzina ponownie się powiększa, choć – póki co – brak jest informacji o premierze w kraju nad Wisłą. Rzućmy jednak okiem na specyfikację Redmi 15R 5G, by przekonać się, czy jest w ogóle na co czekać.

Nowy smartfon Xiaomi – Redmi 15R 5G – debiutuje z akumulatorem o dużej pojemności

Podobnie jak jego bracia smartfon Redmi 15R 5G może pochwalić się akumulatorem o niemałej pojemności. Ma konkretnie 6000 mAh, co spokojnie powinno wystarczyć na dwa (lub prawie dwa) dni działania. Dodajmy od razu, że obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6300, z którym współpracuje od 4 do nawet 12 GB RAM (nie ma co – spory rozstrzał). Do tego dochodzi maksymalnie 256 GB pamięci na pliki. Jeśli chodzi o dostępne opcje łączności, to smartfon pozwala skorzystać z technologii 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4.

Obraz wyświetlany jest na sporym, bo 6,9-calowym ekranie LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 810 nitów. Z przodu znajduje się także aparat 5 Mpix, a pojedyncze oczko z tyłu ma 13 Mpix.

Redmi 15R (fot. Xiaomi)

Wszystko to smartfon zamyka w obudowie o grubości niespełna 8 mm. Jego dokładne wymiary to 171,56×79,47×7,99 mm, a waga wynosi 205 g. Konstrukcja cechuje się też odpornością na pył i wodę (zgodnie z normą IP64).

Ile kosztuje smartfon Redmi 15R 5G?

Jak na razie dostępność smartfona Redmi 15R 5G ogranicza się do Chin. Ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się tam następująco:

4/128 GB – 1099 juanów (równowartość ~555 złotych),

6/128 GB – 1599 juanów (~805 złotych),

8/128 GB – 1699 juanów (~860 złotych),

8/256 GB – 1899 juanów (~960 złotych),

12/256 GB – 2299 juanów (~1160 złotych).

Jeśli chodzi o inne modele z tej rodziny, które można kupić w Polsce, przykładowo Redmi 15C 4G (4/128 GB) kosztuje 449 złotych, Redmi 15 4G (6/128 GB) – 649 złotych, a Redmi 15 5G (4/128 GB) – 799 złotych.