Pomysł Samsunga w ogniu krytyki. Reklamy nawet na ekranie… lodówki

Lodówki Samsunga nawet nie trzeba otwierać, aby wyskoczyła reklama. Do tego posłuży wbudowany ekran. Pomysł zdecydowanie z tych mocno niefajnych.

Reklamy są wszędzie, nawet na lodówkach Samsunga

Na wstępie warto wyjaśnić, że mamy do czynienia z programem pilotażowym w USA, ale – jak już wielokrotnie mogliśmy się przekonać – różne niezbyt mądre pomysły i rozwiązania potrafią dość szybko rozlać się po całym świecie. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że w tym przypadku nie będzie podobnie.

Oczywiście, że lodówka, będąca częścią smart home, która ma dodatkowo ekran, może być wygodną opcją. Nie taką, która zmienia nasze postrzeganie tego urządzenia i odmienia życie domowników, ale może to życie ułatwić. Nie powinno więc dziwić, że znajdują się chętni na lodówki Samsunga z linii Family Hub.

Podejrzewam jednak, że ci, którzy kupili jedną z nowoczesnych lodówek Samsunga, z pewnością nie chcieliby zobaczyć reklam na ekranie. Po prostu nie wypada, aby producent w ten sposób wykorzystywał swój produkt, który zresztą potrafi kosztować naprawdę sporo. Możliwe, że niektórzy byliby w stanie zaakceptować reklamy, gdyby produkt był wyjątkowo tani, chociaż podejrzewam, że nawet tutaj mogłyby pojawić się zastrzeżenia.

Tymczasem Samsung – jak wspomniałem na początku – zamierza przeprowadzić program pilotażowy, którego celem jest przetestowanie reklam wyświetlanych na lodówkach. Mają to być promocje i starannie dobrane treści, co raczej nie ma tutaj jakiekolwiek większego znaczenia. Problemem jest sama obecność reklam.

Jak to tłumaczy Samsung?

Firma jeszcze w kwietniu w rozmowie z The Verge zapewniała, że nowa idea zakładająca ekrany umieszczone wszędzie, także w urządzeniach AGD, nie oznacza, że również reklamy będą wszędzie. Cóż, najwidoczniej prawdziwe jest to, że tylko krowa nie zmienia zdania.

Samsung w oświadczeniu przesłanym do Android Authority wyjaśnia, że stawia na innowacje i codziennie poszerza wartości dla swoich klientów korzystających ze sprzętu AGD. W ramach nieustających wysiłków na rzecz wzmocnienia tych wartości wprowadzony zostanie program pilotażowy, poprzez który firma zapewni promocje i starannie dobrane reklamy w wybranych modelach lodówek Samsung Family Hub.

Brzmi to trochę jakby Koreańczycy postanowili dodatkowo zdenerwować społeczność. Tłumaczenie jest słabe, podobnie zresztą jak całe rozwiązanie. Niestety, na rynku możemy spotkać jeszcze głupsze pomysły na wyświetlanie reklam i obawiam się, że korporacje nie powiedziały w tej kwestii ostatniego słowa.

Przy okazji dodam, że coraz bardziej brakuje mi sprzętu, który nie jest smart. Przykładowo telewizor rodziców, którego producentem jest LG, ostatnio zaczął pokazywać reklamy na ekranie głównym. Ponadto ten ekran wyświetla się tuż po włączeniu telewizora. Możliwe, że jest opcja pozbycia się reklam – jeszcze tego nie sprawdzałem, ale samo ich pojawienie się zasługuje na naganę.

Cieszy mnie, że że mój telewizor, taki jeszcze bez smart TV, wciąż działa i oby działał jak najdłużej. Nie muszę męczyć się z tego typu rzeczami. Natomiast dostęp do VOD zapewniam sobie z pomocą przystawki, którą – w razie pojawienia się jakichkolwiek usterek – mogę szybko i łatwo wymienić na inny model.